Bank Holiday October 19, 2026: क्या सोमवार को बैंक खुले रहेंगे या फिर बंद? 19-25 अक्टूबर तक कहां-कहां रहेगा अवकाश; देखें छुट्टियों की लिस्ट

Bank Holiday October 19, 2026: क्या सोमवार (19 अक्टूबर , 2026) को दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत देश के राज्यों/शहरों में बैंक बंद रहेंगे? तो, अगर आप 19 अक्टूबर को बैंक जाने की योजना बना रहे हैं, तो घर से निकलने से पहले अवकाश के बारे में एक बार जानकारी ले लें! आधिकारिक छुट्टी की अधिसूचना के अनुसार, उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी बैंक महा नवमी के अवसर पर बंद रहेंगे. बावजूद इसके उपभोक्ताओं को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि UPI, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और ATM जैसी डिजिटल सेवाएं आमतौर पर चालू रहती हैं. अपने बैंक से या RBI के हॉलिडे कैलेंडर से छुट्टी के बारे में पुष्टि कर लें.
यहां देखें पूरी लिस्ट
19 अक्टूबर (सोमवार): दशहरा / महानवमी / दुर्गा पूजा (अगरतला, आइजोल, भुवनेश्वर, चेन्नई, गुवाहाटी, इंफाल, ईटानगर, कोहिमा, कोलकाता, पटना, रांची और शिलांग में बैंक बंद)
20 अक्टूबर (मंगलवार): दशहरा / विजया दशमी (गंगटॉक और इंफाल को छोड़कर देश के अधिकांश प्रमुख शहरों में बैंक बंद)
21 अक्टूबर (बुधवार): विजया दशमी / दुर्गा पूजा (अगरतला, बेंगलुरु, गंगटॉक, गुवाहाटी, कोच्चि, कोलकाता और तिरुवनंतपुरम में बैंक बंद)
22 अक्टूबर (गुरुवार): दुर्गा पूजा (गंगटॉक में बैंक बंद)
23 अक्टूबर (शुक्रवार): दुर्गा पूजा (गंगटॉक में बैंक बंद)
24 अक्टूबर (चौथा शनिवार): बैंक अवकाश
25 अक्टूबर (रविवार): साप्ताहिक अवकाश
26 अक्टूबर (सोमवार): लक्ष्मी पूजा / वाल्मीकि जयंती (अगरतला, चंडीगढ़, जम्मू, शिमला और श्रीनगर में बैंक बंद)
29 अक्टूबर (गुरुवार): करवा चौथ (शिमला में बैंक बंद)
31 अक्टूबर (शनिवार): सरदार वल्लभभाई पटेल जयंती (अहमदाबाद में बैंक बंद)
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State / Region
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Sun, 18 Oct
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Mon, 19 Oct
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Tue, 20 Oct
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Wed, 21 Oct
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Thu–Fri, 22–23 Oct
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Sat, 24 Oct
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Sun, 25 Oct
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Uttar Pradesh & Kerala
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Closed (Weekly off)
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Closed (Maha Navami)
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Closed (Dussehra)
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Open
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Open
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Closed (Fourth Saturday)
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Closed (Weekly off)
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West Bengal (Kolkata)
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Closed (Weekly off)
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Closed (Durga Puja)
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Closed (Vijayadashami)
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Closed (Durga Puja extension)
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Open
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Closed (Fourth Saturday)
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Closed (Weekly off)
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Maharashtra (Mumbai) & Delhi
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Closed (Weekly off)
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Open
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Closed (Dussehra)
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Open
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Open
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Closed (Fourth Saturday)
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Closed (Weekly off)
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Karnataka (Bengaluru)
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Closed (Weekly off)
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Open
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Closed (Dussehra)
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Closed (Ayudha Puja extension)
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Open
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Closed (Fourth Saturday)
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Closed (Weekly off)
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Tamil Nadu (Chennai)
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Closed (Weekly off)
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Closed (Ayutha Pooja)
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Closed (Dussehra)
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Open
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Open
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Closed (Fourth Saturday)
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Closed (Weekly off)
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Bihar & Jharkhand
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Closed (Weekly off)
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Closed (Maha Navami)
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Closed (Dussehra)
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Open
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Open
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Closed (Fourth Saturday)
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Closed (Weekly off)
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Assam, Tripura & Meghalaya
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Closed (Weekly off)
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Closed (Durga Puja)
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Closed (Vijayadashami)
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Closed (Durga Puja extension)
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Open
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Closed (Fourth Saturday)
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Closed (Weekly off)