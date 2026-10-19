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Bank Holiday October 19, 2026: क्या सोमवार को बैंक खुले रहेंगे या फिर बंद? 19-25 अक्टूबर तक कहां-कहां रहेगा अवकाश; देखें छुट्टियों की लिस्ट

Bank Holiday October 19, 2026: महा नवमी, दशहरा और दुर्गा पूजा के कारण 19 से 25 अक्टूबर, 2026 के दौरान इस सप्ताह बैंक की छुट्टियां अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग दिन पड़ रहा है. ऐसे में बैंक दफ्तर में जाने से पहले अपने-अपने यहां के अवकाश के बारे में जान लें.

By: JP Yadav | Published: October 19, 2026 5:34:11 AM IST

Bank Holiday October 19, 2026: क्या सोमवार को बैंक खुले रहेंगे या फिर बंद? 19-25 अक्टूबर तक कहां-कहां रहेगा अवकाश; देखें छुट्टियों की लिस्ट
Bank Holiday October 19, 2026: क्या सोमवार को बैंक खुले रहेंगे या फिर बंद? 19-25 अक्टूबर तक कहां-कहां रहेगा अवकाश; देखें छुट्टियों की लिस्ट


Bank Holiday October 19, 2026: क्या सोमवार (19 अक्टूबर , 2026) को दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत देश के राज्यों/शहरों में बैंक बंद रहेंगे? तो, अगर आप 19 अक्टूबर को बैंक जाने की योजना बना रहे हैं, तो घर से निकलने से पहले अवकाश के बारे में एक बार जानकारी ले लें! आधिकारिक छुट्टी की अधिसूचना के अनुसार, उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी बैंक महा नवमी के अवसर पर बंद रहेंगे. बावजूद इसके उपभोक्ताओं को चिंता करने की जरूरत नहीं  है, क्योंकि UPI, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और ATM जैसी डिजिटल सेवाएं आमतौर पर चालू रहती हैं. अपने बैंक से या RBI के हॉलिडे कैलेंडर से छुट्टी के बारे में पुष्टि कर लें.

यहां देखें पूरी लिस्ट 

 19 अक्टूबर (सोमवार): दशहरा / महानवमी / दुर्गा पूजा (अगरतला, आइजोल, भुवनेश्वर, चेन्नई, गुवाहाटी, इंफाल, ईटानगर, कोहिमा, कोलकाता, पटना, रांची और शिलांग में बैंक बंद)
 20 अक्टूबर (मंगलवार): दशहरा / विजया दशमी (गंगटॉक और इंफाल को छोड़कर देश के अधिकांश प्रमुख शहरों में बैंक बंद)
  21 अक्टूबर (बुधवार): विजया दशमी / दुर्गा पूजा (अगरतला, बेंगलुरु, गंगटॉक, गुवाहाटी, कोच्चि, कोलकाता और तिरुवनंतपुरम में बैंक बंद)
 22 अक्टूबर (गुरुवार): दुर्गा पूजा (गंगटॉक में बैंक बंद)
  23 अक्टूबर (शुक्रवार): दुर्गा पूजा (गंगटॉक में बैंक बंद)
  24 अक्टूबर (चौथा शनिवार): बैंक अवकाश
 25 अक्टूबर (रविवार): साप्ताहिक अवकाश
 26 अक्टूबर (सोमवार): लक्ष्मी पूजा / वाल्मीकि जयंती (अगरतला, चंडीगढ़, जम्मू, शिमला और श्रीनगर में बैंक बंद)
 29 अक्टूबर (गुरुवार): करवा चौथ (शिमला में बैंक बंद)
 31 अक्टूबर (शनिवार): सरदार वल्लभभाई पटेल जयंती (अहमदाबाद में बैंक बंद)

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State / Region

Sun, 18 Oct

Mon, 19 Oct

Tue, 20 Oct

Wed, 21 Oct

Thu–Fri, 22–23 Oct

Sat, 24 Oct

Sun, 25 Oct

Uttar Pradesh & Kerala

Closed (Weekly off)

Closed (Maha Navami)

Closed (Dussehra)

Open

Open

Closed (Fourth Saturday)

Closed (Weekly off)

West Bengal (Kolkata)

Closed (Weekly off)

Closed (Durga Puja)

Closed (Vijayadashami)

Closed (Durga Puja extension)

Open

Closed (Fourth Saturday)

Closed (Weekly off)

Maharashtra (Mumbai) & Delhi

Closed (Weekly off)

Open

Closed (Dussehra)

Open

Open

Closed (Fourth Saturday)

Closed (Weekly off)

Karnataka (Bengaluru)

Closed (Weekly off)

Open

Closed (Dussehra)

Closed (Ayudha Puja extension)

Open

Closed (Fourth Saturday)

Closed (Weekly off)

Tamil Nadu (Chennai)

Closed (Weekly off)

Closed (Ayutha Pooja)

Closed (Dussehra)

Open

Open

Closed (Fourth Saturday)

Closed (Weekly off)

Bihar & Jharkhand

Closed (Weekly off)

Closed (Maha Navami)

Closed (Dussehra)

Open

Open

Closed (Fourth Saturday)

Closed (Weekly off)

Assam, Tripura & Meghalaya

Closed (Weekly off)

Closed (Durga Puja)

Closed (Vijayadashami)

Closed (Durga Puja extension)

Open

Closed (Fourth Saturday)

Closed (Weekly off)

Tags: Bank Closehome-hero-pos-1
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Bank Holiday October 19, 2026: क्या सोमवार को बैंक खुले रहेंगे या फिर बंद? 19-25 अक्टूबर तक कहां-कहां रहेगा अवकाश; देखें छुट्टियों की लिस्ट

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Bank Holiday October 19, 2026: क्या सोमवार को बैंक खुले रहेंगे या फिर बंद? 19-25 अक्टूबर तक कहां-कहां रहेगा अवकाश; देखें छुट्टियों की लिस्ट
Bank Holiday October 19, 2026: क्या सोमवार को बैंक खुले रहेंगे या फिर बंद? 19-25 अक्टूबर तक कहां-कहां रहेगा अवकाश; देखें छुट्टियों की लिस्ट
Bank Holiday October 19, 2026: क्या सोमवार को बैंक खुले रहेंगे या फिर बंद? 19-25 अक्टूबर तक कहां-कहां रहेगा अवकाश; देखें छुट्टियों की लिस्ट
Bank Holiday October 19, 2026: क्या सोमवार को बैंक खुले रहेंगे या फिर बंद? 19-25 अक्टूबर तक कहां-कहां रहेगा अवकाश; देखें छुट्टियों की लिस्ट
Bank Holiday October 19, 2026: क्या सोमवार को बैंक खुले रहेंगे या फिर बंद? 19-25 अक्टूबर तक कहां-कहां रहेगा अवकाश; देखें छुट्टियों की लिस्ट