Bank Holiday November 2026: 30 नवंबर तक देश में कब और किस शहर में बैंक रहेंगे बंद, नोट करें छुट्टियों की लिस्ट

Bank Holiday November 2026: बैंक शाखाएं साप्ताहिक छुट्टियों और त्योहारों या क्षेत्रीय अवसरों से जुड़ी छुट्टियों के कैलेंडर का पालन करती हैं. कुछ छुट्टियां पूरे देश में लागू होती हैं, जबकि कुछ केवल विशेष शहरों या राज्यों तक सीमित होती हैं. जो ग्राहक सप्ताहांत (weekend) या अगले सप्ताह की शुरुआत में बैंक शाखा जाने की योजना बना रहे हैं, उन्हें यह जांच लेना चाहिए कि उनके क्षेत्र में कौन सी छुट्टियां लागू हैं. बैंक बंद रहने के दौरान शाखाओं की सेवाएं उपलब्ध नहीं होंगी, लेकिन ATM, UPI और डिजिटल बैंकिंग सामान्य रूप से काम करेंगे.

क्या पूरे भारत में बैंक लगातार 2 दिनों तक बंद रहेंगे?

पूरे भारत में बैंक शाखाएं 15 और 16 नवंबर को बंद रहेंगी, लेकिन यह 2 दिन की छुट्टी पूरे देश में लागू नहीं होगी. 15 नवंबर को रविवार की नियमित छुट्टी है और अगले दिन 16 नवंबर को छठ पूजा के कारण पटना (बिहार) और रांची (झारखंड) में बैंक बंद रहेंगे. अन्य शहरों में बैंक अपनी स्थानीय छुट्टियों के कैलेंडर के अनुसार काम करेंगे।

नवंबर 2026 में अन्य बैंक छुट्टियां

इन छुट्टियों के अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के कैलेंडर में नवंबर के बाकी दिनों में कई क्षेत्रीय बैंक छुट्टियों का भी उल्लेख है. 20 नवंबर को इगास-बगवाल (Igas-Bagwal) के अवसर पर देहरादून में बैंक बंद रहेंगे. इससे पहले 23 नवंबर को शिलॉन्ग में ‘सेंग कुट स्नेम’ (Seng Kut Snem) के अवसर पर बैंक शाखाओं में छुट्टी रहेगी.

24 नवंबर को आइजोल, बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, देहरादून, हैदराबाद, ईटानगर, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोहिमा, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, रायपुर, रांची, शिमला और श्रीनगर में बैंक की छुट्टी रहेगी. इस दिन गुरु नानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा और रहस्य पूर्णिमा जैसे अवसर हैं.

27 नवंबर को ‘कनकादासा जयंती’ (Kanakadasa Jayanti) के कारण बेंगलुरु में बैंक बंद रहेंगे। इन क्षेत्रीय छुट्टियों के अलावा, पूरे भारत में बैंक शाखाएं 22 नवंबर और 29 नवंबर (दोनों रविवार) को भी बंद रहेंगी। 28 नवंबर को भी पूरे देश में बैंक बंद रहेंगे, क्योंकि यह महीने का चौथा शनिवार है. फिर 29 नवंबर को रविवार होने के चलते अवकाश रहेगा. दरअसल, 15 नवंबर को पूरे देश में बैंक बंद रहेंगे जबकि पटना और रांची में यह 16 नवंबर तक रहेगा. वहीं, 20, 23, 24 और 27 नवंबर को कुछ शहरों में क्षेत्रीय बैंक छुट्टियां रहेंगी.

छुट्टियों के दौरान कौन सी बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध नहीं होती हैं?

बैंक की छुट्टियों का असर उन सेवाओं पर पड़ता है, जिनके लिए ग्राहकों को बैंक शाखा में जाना पड़ता है। इनमें काउंटर पर जाकर नकद जमा करना या निकालना, डिमांड ड्राफ्ट के लिए अनुरोध करना, चेक से जुड़ी सहायता लेना और बैंक लॉकर तक पहुंचना शामिल है. जिन ग्राहकों को इन सेवाओं की जरूरत है, उन्हें अगले कार्यदिवस (वर्किंग डे) पर शाखाएं खुलने तक इंतजार करना पड़ सकता है.

हालांकि, शाखाएं बंद रहने के दौरान भी इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, UPI, ATM और ऑनलाइन बिल भुगतान की सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं. इसके अलावा, ग्राहक NEFT और RTGS के जरिए कभी भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि ये सेवाएं रविवार और बैंक की छुट्टियों सहित 24 घंटे उपलब्ध रहती हैं.