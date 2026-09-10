Bank Holiday: 11 सितंबर को बैंक जाना है? BRICS Summit के बीच जान लें दिल्ली में बैंक खुलेंगे या बंद

Bank Holiday: राष्ट्रीय राजधानी 18वें BRICS लीडर्स समिट की मेज़बानी करने जा रही है और 11 सितंबर को दिल्ली में सभी सरकारी संस्थानों और PSUs में छुट्टी घोषित कर दी गई है. हालांकि, सरकारी ऑफिस की छुट्टी अपने आप बैंकों पर लागू नहीं होती है. 18वां BRICS समिट 12 और 13 सितंबर को भारत मंडपम, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में होने वाला है. इस समिट में BRICS सदस्य देशों के नेताओं और डेलीगेशन के एक साथ आने की उम्मीद है. राजधानी में कुछ जगहों पर कड़ी सुरक्षा और आने-जाने पर रोक रहेगी.

क्या 11 सितंबर को दिल्ली में बैंक बंद रहेंगे?

अभी तक, दिल्ली में कोई बैंक हॉलिडे नहीं है और 11 सितंबर को बैंक खुले रहने की उम्मीद है. BRICS समिट से पहले घोषित यह छुट्टी सरकारी ऑफिसों और पब्लिक सेक्टर की जगहों पर लागू होगी. सितंबर 2026 के लिए RBI बैंक हॉलिडे कैलेंडर के अनुसार, जयपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकार क्षेत्र में चुनाव होने की वजह से 11 सितंबर को जयपुर में छुट्टी है. उस तारीख की लिस्ट में दिल्ली का नाम नहीं है.

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क्या BRICS के लिए दिल्ली के बैंक बंद रहेंगे?

अभी, BRICS समिट की वजह से 11 सितंबर को दिल्ली भर के बैंकों को बंद करने का कोई खास बैंक-स्पेसिफिक हॉलिडे ऑर्डर नहीं है. यह अंतर ज़रूरी है क्योंकि सरकारी छुट्टी और RBI द्वारा घोषित बैंक हॉलिडे ज़रूरी नहीं कि एक ही चीज़ हों. बैंक आमतौर पर लागू बैंकिंग हॉलिडे फ्रेमवर्क के तहत नोटिफ़ाई किए गए हॉलिडे कैलेंडर को फ़ॉलो करते हैं. बैंक ब्रांच को उस दिन बंद रखने के लिए एक अलग ऑर्डर की ज़रूरत हो सकती है जिसे बैंक हॉलिडे के तौर पर तय नहीं किया गया है. कुछ कन्फ्यूजन का एक पुराना कारण है. 2023 G20 समिट के दौरान, दिल्ली में बैंकों को खास तौर पर 8 सितंबर को बंद रखने का ऑर्डर दिया गया था. वह एक बैंक-स्पेसिफिक क्लोजर था, जो अभी 11 सितंबर को सरकारी ऑफ़िस की छुट्टी है. इसलिए, यह बात कि G20 समिट के दौरान बैंक बंद थे, इसका मतलब यह नहीं है कि वे BRICS 2026 के दौरान भी बंद रहेंगे.