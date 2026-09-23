Bank Open on Sunday: इस बार रविवार को खुले रहेंगे बैंक, हड़ताल से पहले सरकार का बड़ा फैसला, RBI ने दी मंजूरी

Bank Open on Sunday: वैसे तो बैंक हर रविवार को बैंक बंद रहता है, लेकिन इस बार रविवार को भी बैंक खुले रहेंगे. अगर आपका कोई भी काम रुका हुआ है तो ऐसे में आप इस बार छुट्टी के दिन अपना काम करवा सकते हैं. दरअसल, 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित तीन दिन की देशव्यापी हड़ताल से पहले रविवार को बैंक खुले रहेंगे. माना जा रहा है कि सरकार ने बैंकिंग सेवाओं में रुकावट को कम करने के लिए यह कदम उठाया गया है.

वित्त मंत्रालय ने बुधवार को जारी किए गए एक प्रेस रिलीज में बताया कि रविवार, 27 सितंबर को सभी सरकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे. मंत्रालय के मुताबिक, इस रविवार को सभी सरकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में आम दिनों की तरह ही कामकाज जारी रहेगा. चलिए जानते हैं आखिर बैंक ने ऐसा फैसला क्यों लिया है.

सरकार ने क्यों लिया ऐसा फैसला?

दरअसल, बैंक कर्मचारियों के यूनियन- यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) ने 28 से 30 सितंबर, 2026 तक 3 दिनों दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल बुलाई है. माना जा रहा है कि इस हड़ताल के चलते बैंक के काम प्रभावित होते. लोगों के काम 5 दिनों तक रुके रहते इसलिए बीच में एक दिन यानी रविवार को बैंक खोले गए हैं. लगातार 5 दिन की छुट्टियों का सीधा असर आम ग्राहकों पर पड़ता इसलिए बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए बैंक द्वारा यह जरूरी कदम उठाया गया है. अब ग्राहक रविवार को आसानी से अपना काम करा सकते हैं.

RBI ने दी मंजूरी