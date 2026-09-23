Bank Open on Sunday: इस बार रविवार को खुले रहेंगे बैंक, हड़ताल से पहले सरकार का बड़ा फैसला, RBI ने दी मंजूरी

5
Bank Open on Sunday: वैसे तो बैंक हर रविवार को बैंक बंद रहता है, लेकिन इस बार रविवार को भी बैंक खुले रहेंगे. अगर आपका कोई भी काम रुका हुआ है तो ऐसे में आप इस बार छुट्टी के दिन अपना काम करवा सकते हैं. दरअसल, 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित तीन दिन की देशव्यापी हड़ताल से पहले रविवार को बैंक खुले रहेंगे. माना जा रहा है कि सरकार ने बैंकिंग सेवाओं में रुकावट को कम करने के लिए यह कदम उठाया गया है.
वित्त मंत्रालय ने बुधवार को जारी किए गए एक प्रेस रिलीज में बताया कि रविवार, 27 सितंबर को सभी सरकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे. मंत्रालय के मुताबिक, इस रविवार को सभी सरकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में आम दिनों की तरह ही कामकाज जारी रहेगा. चलिए जानते हैं आखिर बैंक ने ऐसा फैसला क्यों लिया है.
सरकार ने क्यों लिया ऐसा फैसला?
दरअसल, बैंक कर्मचारियों के यूनियन- यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) ने 28 से 30 सितंबर, 2026 तक 3 दिनों दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल बुलाई है. माना जा रहा है कि इस हड़ताल के चलते बैंक के काम प्रभावित होते. लोगों के काम 5 दिनों तक रुके रहते इसलिए बीच में एक दिन यानी रविवार को बैंक खोले गए हैं. लगातार 5 दिन की छुट्टियों का सीधा असर आम ग्राहकों पर पड़ता इसलिए बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए बैंक द्वारा यह जरूरी कदम उठाया गया है. अब ग्राहक रविवार को आसानी से अपना काम करा सकते हैं.
RBI ने दी मंजूरी
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सभी बैंक ब्रांच, ऑफिस के साथ-साथ ATM-लिंक्ड ब्रांच और करेंसी चेस्ट को पूरी तरह से चालू रखने की मंजूरी दी है. सभी सरकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रविवार, 27 सितंबर को सामान्य रूप से काम करेंगे. वित्त मंत्रालय ने अपनी प्रेस रिलीज में कहा, ‘विभाग फिर से कहता है कि बैंक ग्राहकों की भलाई और सुविधा सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है. बैंक यूनियन द्वारा 3 दिनों के लिए बुलाई गई हड़ताल को देखते हुए भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक समेत कई प्रमुख बैंकों ने अपने ग्राहकों के लिए सूचना जारी की थी.