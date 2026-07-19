Bank Holiday Calender: 20 से 26 जुलाई के बीच कब बंद रहेंगे बैंक? चेक करें आपके शहर में छुट्टी है या नहीं

Bank Holiday Calender: अगर आप भी सोमवार को अपने जरूरी काम निपटाने के लिए बैंक जाने का प्लान बना रहे हैं, तो सबसे पहले बैंक हॉलिडे कैलेंडर को एक बार जरूर देख लें. भारतीय रिजर्व बैंक की छुट्टियों की लिस्ट के मुताबिक, 20 से 26 जुलाई तक अलग-अलग राज्यों में त्योहारों या

साप्ताहिक अवकाश के कारण बैंक बंद रहने वाले हैं. हालांकि, सभी राज्यों में एक साथ बैंक की छुट्टी नहीं होने वाली है.

कब-कब बंद रहेंगे बैंक?

20 जुलाई (सोमवार): ज्यादातर राज्यों में बैंक खुले रहेंगे. इस दिन कोई बड़ी बैंक छुट्टी नहीं है.

21 जुलाई (मंगलवार): कुछ राज्यों में स्थानीय त्योहार के कारण बैंक बंद हो सकते हैं. हालांकि, देशभर में बैंक बंद नहीं रहेंगे.

22 जुलाई (बुधवार): खारची पूजा के मौके पर अगरतला (त्रिपुरा) में बैंक बंद रहेंगे.

23 जुलाई (गुरुवार): इस दिन बैंक सामान्य रूप से खुले रहेंगे.

24 जुलाई (शुक्रवार): कुछ राज्यों में स्थानीय त्योहारों के कारण बैंक अवकाश हो सकता है.

25 जुलाई (शनिवार): यह महीने का चौथा शनिवार है, इसलिए आरबीआई के नियमों के अनुसार देशभर में बैंक बंद रहेंगे.

26 जुलाई (रविवार): रविवार होने के कारण पूरे देश में सभी बैंक शाखाएं बंद रहेंगी.

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ऑनलाइन बैंक सर्विस शुरू

बैंक की छुट्टियों में भी, कस्टमर ज़रूरी ट्रांज़ैक्शन कर सकते हैं और UPI जैसी कई बैंकिंग सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं या पेमेंट करने और दूसरों से पैसे लेने के लिए अपने बैंक के ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं. खास बात यह है कि बैंकिंग ऐप, बैंक की छुट्टियों के बावजूद, चौबीसों घंटे सर्विस देते हैं. हालांकि, कभी-कभी तय मेंटेनेंस एक्टिविटी की वजह से बैंकिंग सर्विस कुछ समय के लिए रोकी जा सकती हैं, लेकिन किसी भी रुकावट से पहले बैंक अपने कस्टमर को पहले से बता देते हैं.

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