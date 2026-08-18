Home > व्यापार > Bank Holiday 19 August 2026: देश में कहां-कहां बुधवार को बैंक रहेंगे बंद, कहां होगा कामकाज; घर से निकलने से पहले जान लें यहां

Bank Holiday 19 August 2026: देश में कहां-कहां बुधवार को बैंक रहेंगे बंद, कहां होगा कामकाज; घर से निकलने से पहले जान लें यहां

Bank Holiday Wednesday 19 August 2026: RBI के कैलेंडर के मुताबिक, बुधवार (19 अगस्त, 2026) को बैंक बंद रहने वाले हैं. यहां पर जान लें कि आपके राज्य में बुधवार को बैंक खुलेंगे या नहीं?

By: JP Yadav | Last Updated: August 18, 2026 3:01:39 PM IST

Bank Holiday 19 August 2026: देश में कहां-कहां बुधवार को बैंक रहेंगे बंद, कहां होगा कामकाज; घर से निकलने से पहले जान लें यहां
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Bank Holiday Tomorrow 19 August 2026: अगर आप भी बैंक दफ्तर में जाकर ही अपने वित्त संबंधी काम निपटाने को तरजीह देते हैं तो यह खबर आपके बेहद काम की है. बैंक दफ्तर में जाने से पहले यह बात मंगलवार (18 अगस्त, 2026) को ही जान लें कि बुधवार (19 अगस्त, 2026) को किन-किन राज्यों या शहरों में अवकाश रहेगा. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) द्वारा अगस्त महीने के लिए जारी कैलेंडर के मुताबिक, बुधवार को देश के कई राज्यों में अलग-अलग वजहों से बैंकों में अवकाश रहेगा. 

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के कैलेंडर के मुताबिक गुरुवार (19 अगस्त, 2026)  को पूर्वोत्तर के अहम राज्य त्रिपुरा में बैंकों में अवकाश रहेगा. दरअसल, त्रिपुरा में बैंक महाराजा बीर बिक्रम किशोर माणिक्य बहादुर की जयंती बुधवार को है. इसके चलते 19 अगस्त को बैंकों में अवकाश रहेगा. RBI कैलेंडर में सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के बैंक (स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा, एक्सिस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई) बुधवार को बंद रहेंगे. 

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कौन हैं महाराजा बीर बिक्रम किशोर माणिक्य बहादुर

त्रिपुरा में प्रत्येक वर्ष 19 अगस्त को बैंक महाराजा बीर बिक्रम किशोर माणिक्य बहादुर की जयंती मनाई जाती है. महाराजा बीर बिक्रम किशोर माणिक्य बहादुर दरअसल, त्रिपुरा के एक महान राजा थे. उन्हें आधुनिक त्रिपुरा का निर्माता भी माना जाता है. 19 अगस्त 1908 में जन्में महाराजा बीर बिक्रम किशोर माणिक्य बहादुर ने त्रिपुरा को एक सुंदर और विकसित राज्य बनाने के लिए कई बड़े काम किए. वह समाज सेवा में शुरू से ही रहे. उन्होंने त्रिपुरा में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई कॉलेज बनवाए. इसके अलावा उन्होंने यात्रा को आसान करने के लिए अगरतला हवाई अड्डे (एयरपोर्ट) का निर्माण भी कराया. उनके योगदान को त्रिपुरा सरकार आज भी मानती है. 

आदिवासियों के हितों के लिए किया काम

महाराजा बीर बिक्रम किशोर माणिक्य बहादुर  ने ही आदिवासी समाज के लोगों के हक और उनकी जमीनों की रक्षा के लिए मजबूत नियम बनाए. उन्होंने एक तरह से आम आदमी के लिए ही सारे काम किए. यही वजह है कि त्रिपुरा के लोग उन्हें बहुत सम्मान से याद करते हैं. यही वजह है कि हर साल 19 अगस्त को उनकी जयंती पूरे त्रिपुरा में मनाई जाती है. 

 कहां-कहां खुले रहेंगे बैंक

त्रिपुरा के अलावा देश के अन्य सभी राज्यों में बैं खुले रहेंगे. दिल्ली, यूपी,बिहार महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्यप्रदेश और अन्य राज्यों में बैंक खुले रहने वाले हैं। यहां बैंकों में सामान्य तरीके से काम होगा.

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