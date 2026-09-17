Bank Holiday: कल यानी 18 सितंबर को बैंक बंद रहेंगे या खुलेंगे? ब्रांच जाने से पहले जरूर चेक कर लें छुट्टियों की लिस्ट

Bank Holiday 18 September 2026: अक्सर लोग बैंक की छुट्टी जाने बिना ब्रांच चले जाते हैं, जिसके बाद जाकर पता है कि आज बैंक बंद है. अगर आपको भी कल यानि 18 सितंबर 2026 को बैंक में कोई काम है तो ऐसे में आपको RBI की लिस्ट चेक कर लेनी चाहिए. आपको यह देख लेना चाहिए कि आपके इलाके या शहर में बैंक खुला है या फिर बंद रहेगा. दरअसल, 18 सितंबर यानी कल यूनिटेरियन एनिवर्सरी डे है.

इस मौके पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के बैंक हॉलिडे कैलेंडर के मुताबिक कुछ जगहों पर बैंक बंद रहेंगे. ऐसा नहीं है कि यह छुट्टी हर राज्य में लागू रहेगी, लेकिन देश की कुछ हिस्सों में बैंक बंद रहेंगे. चलिए विस्तार से जानते हैं इसके बारे में.

क्या कल बैंक बंद रहेंगे?

कल पूरे देश में बैंक बंद नहीं रहेंगे बल्कि, कल यानि शुक्रवार को केवल मेघालय में बैंक का अवकाश रहेगा. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हॉलिडे कैलेंडर के मुताबिक, कल Unitarian Anniversary Day है, जिसके कारण बैंक बंद रहेंगे. मेघालय में 18 सितंबर को सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के बैंकों की शाखाएं बंद रहेंगी. 18 सितंबर को यूनिटेरियन एनिवर्सरी डे के इस मौके पर मेघालय के कुछ जिलों में स्थानीय छुट्टी रहेगी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईस्ट खासी हिल्स, ईस्ट जैंतिया हिल्स और साउथ वेस्ट खासी हिल्स जैसे जिलों में बैंक बंद रहेंगे.

क्या दिल्ली में खुले रहेंगे बैंक?