Bank Holiday 16 November: सोमवार को क्यों बंद रहेंगे बैंक? घर से निकलने से पहले जान लें RBI का अपडेट

Bank Holiday 16 November 2026: अगर आप सोमवार 16 नवंबर 2026 को बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम निपटाने की योजना बना रहे हैं, तो घर से निकलने से पहले बैंक की छुट्टी जरूर चेक कर लें. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के बैंक हॉलिडे कैलेंडर के मुताबिक, 16 नवंबर को बिहार और झारखंड में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी. इस दौरान भारतीय स्टेट बैंक (SBI), पंजाब नेशनल (PNB), HDFC बैंक, ICICI बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा समेत सरकारी और निजी बैंकों की शाखाओं में सामान्य कामकाज नहीं होगा. हालांकि, यह छुट्टी देशभर में लागू नहीं होगी. दूसरे राज्यों में बैंक अपने निर्धारित समय के अनुसार खुले रहेंगे.

16 नवंबर को किन राज्यों में बैंक बंद रहेंगे?

RBI की बैंक छुट्टियों की लिस्ट के मुताबिक, छठ पूजा के मौके पर 16 नवंबर को बिहार और झारखंड में बैंक बंद रहेंगे. इन दोनों राज्यों में बैंक ब्रांच में कस्टमर से जुड़े रेगुलर काम नहीं होंगे. इसलिए, अगर आपको चेक जमा करना है, बैंक अकाउंट के डॉक्यूमेंट जमा करने हैं, या किसी और काम के लिए ब्रांच जाना है, तो अपना शेड्यूल उसी हिसाब से बनाएं. बिहार और झारखंड के अलावा दूसरे राज्यों में इस दिन बैंक हमेशा की तरह खुले रहेंगे. इसलिए, बैंक जाने से पहले अपने शहर और ब्रांच की छुट्टी चेक कर लेना सबसे अच्छा है.

छठ पूजा की वजह से बैंक में छुट्टी क्यों होती है?

छठ पूजा बिहार और झारखंड के सबसे खास त्योहारों में से एक है. यह त्योहार सूर्य देव और छठी मैया की पूजा के लिए होता है. चार दिन के इस त्योहार में, भक्त कड़े नियमों का पालन करते हुए व्रत रखते हैं और सूर्य को अर्घ्य देते हैं. छठ पूजा के तीसरे दिन डूबते सूरज को अर्घ्य दिया जाता है. चौथे दिन सुबह उगते सूरज को अर्घ्य देकर व्रत पूरा किया जाता है. बिहार और झारखंड में इस त्योहार का खास धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है. इसी वजह से इन राज्यों में बैंक ब्रांच में 16 नवंबर को छुट्टी घोषित की गई है.

बैंक बंद होने पर भी ऑनलाइन काम नहीं रुकेंगे

बैंक ब्रांच बंद होने के बावजूद कस्टमर डिजिटल बैंकिंग सर्विस का फायदा उठाते रहेंगे. इसका मतलब है कि घर बैठे कई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और अकाउंट से जुड़े काम पूरे किए जा सकेंगे.

UPI पेमेंट: Google Pay, PhonePe, Paytm और BHIM जैसे ऐप से पेमेंट किए जा सकेंगे.

मोबाइल बैंकिंग: बैंक के मोबाइल ऐप से बैलेंस चेक और मनी ट्रांसफर की सुविधा मिलेगी.

नेट बैंकिंग: ऑनलाइन फंड ट्रांसफर और दूसरी डिजिटल बैंकिंग सर्विस मिलेंगी.

ATM सुविधा: कस्टमर ATM से कैश निकाल सकेंगे। हालांकि, कैश की उपलब्धता लोकल हालात पर निर्भर करेगी.

इसलिए, बिहार और झारखंड में रहने वाले कस्टमर को 16 नवंबर को बैंक ब्रांच से जुड़े कामों के लिए इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन उनके कई जरूरी काम डिजिटल बैंकिंग के जरिए होते रहेंगे.