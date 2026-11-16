Bank Holiday: बिहार समेत किन राज्यों में आज स्कूल और बैंक हैं बंद, घर से निकलने से पहले कर लें नोट

Bank Holiday 16 November 2026: सोमवार (16 नवंबर, 2026) को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही दिल्ली-एनसीआर समेत देश-दुनिया में आस्था के पर्व छठ 2026 का समापन हो गया है. कई राज्य सरकारों ने सोमवार (16 नवंबर) को स्कूलों और अन्य सरकारी संस्थानों में अवकाश घोषित किया है. अगर आप भी सोमवार को बैंक जाकर अपने वित्त संबंधी काम निपटाना चाहते हैं तो यहां जान लें कि किस शहरों में बैंक बंद रहेंगे और किन शहरों में खुले रहेंगे.

अगर सोमवार को आप बैंक जाने की योजना बना रहे हैं, उन्हें घर से निकलने से पहले छुट्टियों का कैलेंडर देख लेना चाहिए. छठ पूजा के कारण सोमवार को कुछ शहरों में बैंक बंद रहेंगे, लेकिन यह छुट्टी पूरे देश में लागू नहीं है. अलग-अलग राज्यों और शहरों में बैंक बंद रहने की स्थिति अलग-अलग हो सकती है.

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के नवंबर महीने के छुट्टियों के कैलेंडर के अनुसार, छठ पूजा के चलते सोमवार (16 नवंबर) को पटना और रांची में बैंक बंद रहेंगे. वहीं, नई दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में बैंक खुले रहेंगे. इस साल छठ पूजा 13 नवंबर से 16 नवंबर तक, यानी चार दिनों तक मनाई गई.

उत्सव की शुरुआत ‘नहाय-खाय’ से हुई, जिसके बाद 14 नवंबर को ‘खरना’ मनाया गया. 15 नवंबर को श्रद्धालुओं ने ‘संध्या अर्घ्य’ दिया, और 16 नवंबर को ‘उषा अर्घ्य’ के साथ यह त्योहार संपन्न हो गया, जिसमें उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया गया.

नवंबर के बाकी दिनों में बैंक कब-कब बंद रहेंगे?

छठ पूजा के अलावा, नवंबर के बाकी दिनों में भी कुछ क्षेत्रीय छुट्टियां हैं, जिनके कारण बैंक बंद रहेंगे। ये छुट्टियां अलग-अलग शहरों और राज्यों के हिसाब से अलग-अलग हो सकती हैं.

20 नवंबर (शुक्रवार): ‘इगास-बगवाल’ के कारण देहरादून में बैंक बंद रहेंगे.

23 नवंबर (सोमवार): ‘सेंग कुट स्नेम’ के कारण शिलांग में बैंक बंद रहेंगे.

24 नवंबर (मंगलवार): गुरु नानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा और रहस पूर्णिमा के अवसर पर आइजोल, बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, देहरादून, हैदराबाद, ईटानगर, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोहिमा, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, रायपुर, रांची, शिमला और श्रीनगर में बैंक बंद रहेंगे.

16 नवंबर को स्कूल बंद रहने की स्थिति

दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने छठ पूजा (प्रतिहार षष्ठी/सूर्य षष्ठी) के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा के कारण 16 नवंबर, 2026 को सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त निजी स्कूल आधिकारिक तौर पर बंद रहेंगे.नियमित कक्षाएं 17 नवंबर, 2026 से फिर से शुरू होंगी.

बिहार के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में छुट्टियों का क्रम जारी है, जिसके तहत ये 17 नवंबर, 2026 तक बंद रहेंगे,

झारखंड के स्कूलों में 17 नवंबर, 2026 तक छुट्टियां जारी रहेंगी

उत्तर प्रदेश के जिले में स्थानीय जिला प्रशासन और अलग-अलग स्कूलों ने क्षेत्रीय परंपराओं के अनुसार 15 और 16 नवंबर, 2026 को छुट्टियां घोषित की हैं

राजस्थान और अधिकांश अन्य क्षेत्रों में स्कूल फिर से खुल रहे हैं या अपने नियमित समय-सारणी के अनुसार चल रहे हैं. हालांकि, अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी विशेष जानकारी के लिए सीधे अपने स्थानीय स्कूल प्रशासन से संपर्क करें.