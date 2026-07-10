Bank Holiday 11 July 2026: किन-किन राज्यों में बैंक रहेंगे बंद, क्या कहती है RBI की गाइडलाइंस

Bank Holidays 11 July 2026: अगर आप भी वीकेंड पर शनिवार (11 जुलाई, 2026) को बैंक जाकर अपनी वित्त संबंध काम निपटाना चाहते हैं तो यह खबर आपके बेहद काम की है. शनिवार (11 जुलाई, 2026) को देशभर के सभी बैंक बंद रहेंगे, क्योंकि इस दिन महीने का दूसरा शनिवार है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) के नियमों के मुताबिक, देशभर के सभी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बैंक प्रत्येक महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बंद रहते हैं. इसी नियम के तहत शनिवार यानी 11 जुलाई को बैंक बंद रहेंगे.

कब-कब बैंक रहेंगे बंद

11 जुलाई (शनिवार): दूसरा शनिवार

12 जुलाई (रविवार): साप्ताहिक अवकाश

17 जुलाई (शुक्रवार): मोहर्रम का 10वां दिन

19 जुलाई (रविवार): साप्ताहिक अवकाश

25 जुलाई (शनिवार): चौथा शनिवार

26 जुलाई (रविवार): साप्ताहिक अवकाश

बैंक बंद तो क्या-क्या हैं विकल्प?

बैंक बंद होने पर उपभोक्ताओं को घबराने की जरूरत नहीं है. उपभोक्ता बैंक बंद होने पर मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग या यूपीआई (UPI) ऐप्स को अपनी जरूरत के लिहाज से इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके अलावा आप डिजिटल माध्यम से पैसे ट्रांसफर करने के अलावा बिल पेमेंट और रिचार्ज कर सकते हैं. अगर आपको नकदी की जरूरत है तो नजदीकी एटीएम (ATM) से कैश निकाल सकते हैं. उपभोक्ता चाहे तो बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट (BC)/ग्राहक सेवा केंद्र की मदद ले सकता है.

कैसे भेजें पैसे

बैंक की ऑफिशियल मोबाइल ऐप या नेट बैंकिंग के जरिये उपभोक्ता घर बैठे NEFT, RTGS, IMPS और UPI (जैसे- Google Pay, PhonePe, Paytm) के माध्यम से पैसे भेज और प्राप्त कर सकते हैं.

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