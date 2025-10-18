FD या Personal Loan? जानिए कौन-सा ऑप्शन है सस्ता, आसान और ज्यादा फायदेमंद!

Bank FD Vs Personal Loan : आज के समय में जब फाइनेंशियल जरूरतें अचानक सामने आ सकती हैं, तो लोन लेना एक आम बात हो गई है. बाजार में कई प्रकार के लोन ऑप्शन उपलब्ध हैं. इनमें से दो मेन ऑप्शन हैं – फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) पर लोन और पर्सनल लोन. दोनों की अपनी-अपनी खूबियां और कमियां हैं. आइए जानते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकता है.

अगर आपने बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट करवा रखा है, तो आप उस एफडी के बदले लोन ले सकते हैं. इसे सीक्योर्ड लोन कहा जाता है, क्योंकि इसमें आपकी एफडी को गिरवी रखा जाता है.

सीक्योर्ड लोन के लाभ क्या हैं?

बैंक या एनबीएफसी आपके एफडी अमाउंट का लगभग 80-90% तक लोन दे सकते हैं.

खास बात ये है कि लोन लेने के बावजूद आपकी एफडी पर ब्याज मिलता रहता है.

इस तरह के लोन पर ब्याज दर आमतौर पर एफडी पर मिलने वाले ब्याज से केवल 1-2% ज्यादा होती है.

लोन का प्रोसेसिंग समय बेहद कम होता है क्योंकि बैंक के पास पहले से आपकी वित्तीय जानकारी होती है.

उदाहरण:

यदि आपकी एफडी पर 6% सालाना ब्याज मिल रहा है, तो उस पर लिया गया लोन 7-8% ब्याज दर पर मिल सकता है. ये किसी भी अनसेक्योर्ड लोन की तुलना में काफी सस्ता होता है.

पर्सनल लोन: बिना गारंटी के लोन

पर्सनल लोन अनसेक्योर्ड लोन की कैटेगरी में आता है, यानी इसके लिए आपको कोई संपत्ति गिरवी रखने की जरूरत नहीं होती. ये उन लोगों के लिए उपयोगी है जिनके पास एफडी जैसी कोई गारंटी नहीं है.

मेन विशेषताएं:

पर्सनल लोन की ब्याज दरें 10% से लेकर 24% तक हो सकती हैं.

ब्याज दर मेन रूप से आपकी क्रेडिट हिस्ट्री, इनकम और प्रोफाइल पर निर्भर करती है.

इसकी प्रोसेसिंग में समय लग सकता है और डॉक्युमेंटेशन भी अधिक होता है.

भुगतान फिक्स्ड ईएमआई के रूप में करना होता है, और समय पर पेमेंट न करने पर पेनाल्टी लगती है.

एफडी पर लोन के विशेष फायदे

लचीलापन: आप किश्तों में या एकमुश्त भुगतान कर सकते हैं.

क्रेडिट स्कोर सेफ: समय पर भुगतान न करने पर बैंक एफडी से राशि काट लेता है, जिससे आपका क्रेडिट स्कोर प्रभावित नहीं होता.

ब्याज लाभ: एफडी पर ब्याज मिलना जारी रहता है.

आपके लिए कौन है सही ऑप्शन?

एफडी है तो यही बेहतर: यदि आपके पास पहले से एफडी है, तो उस पर लोन लेना अधिक समझदारी भरा कदम होगा. ये तेज, आसान और कम ब्याज वाला ऑप्शन है.

एफडी नहीं है तो पर्सनल लोन सही: यदि आपके पास कोई गारंटी देने योग्य संपत्ति नहीं है, तो पर्सनल लोन ही एकमात्र ऑप्शन हो सकता है, हालांकि इसके लिए मजबूत क्रेडिट स्कोर जरूरी है.