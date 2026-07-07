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Bank Cash Deposit Limit: बैंक खाते में कितना कैश जमा करने पर फंस सकते हैं आप? आ सकता है इनकम टैक्स का नोटिस! जान लीजिए नियम

Bank Cash Deposit Limit: बैंक खाते में मोटा कैश जमा करने की सोच रहे हैं? तो पहले यह नियम जान लीजिए, वरना सीधे घर आ सकता है इनकम टैक्स का नोटिस. जानें क्या है कैश डिपॉजिट की लिमिट...

By: Shivani Singh | Published: July 7, 2026 8:01:19 PM IST

Bank Cash Deposit Limit: बैंक खाते में मोटा कैश जमा करने की सोच रहे हैं? तो पहले यह नियम जान लीजिए.(Image-AI)
Bank Cash Deposit Limit: बैंक खाते में मोटा कैश जमा करने की सोच रहे हैं? तो पहले यह नियम जान लीजिए.(Image-AI)


अगर आप अपने बैंक अकाउंट में बड़ी मात्रा में कैश जमा करने की सोच रहे हैं, तो रुकिए और पहले इसे ध्यान से पढ़ लीजिए. ऐसा करने से पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नियमों को समझना बेहद जरूरी है. दरअसल, बैंक एक तय सीमा से ज्यादा कैश डिपॉजिट की जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देते हैं. ऐसी स्थिति में, अगर आप जमा किए गए पैसों का सही और कानूनी सोर्स नहीं बता पाते हैं, तो विभाग आपको नोटिस भेजकर जवाब मांग सकता है.

कितने कैश डिपॉजिट पर आ सकता है नोटिस?

इनकम टैक्स नियमों के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच) में अपने सेविंग्स अकाउंट में 10 लाख या उससे ज्यादा कैश जमा करता है, तो बैंक इसकी रिपोर्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सौंप देता है. वहीं, करंट अकाउंट के लिए यह लिमिट 50 लाख तय की गई है. अगर आप इन लिमिट्स से ज्यादा कैश जमा करते हैं, तो यह ट्रांजैक्शन रडार पर आ जाता है.

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क्या हर मामले में नोटिस भेजा जाता है?

जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. तय सीमा से ज्यादा कैश जमा करने का मतलब यह कतई नहीं है कि हर किसी को नोटिस मिलेगा ही. अगर आपकी कमाई, आपका इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) और जमा किए गए पैसों का सोर्स पूरी तरह से लीगल है, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है. परेशानी तब खड़ी होती है जब आपकी घोषित सालाना कमाई और बैंक में जमा किए गए कैश के बीच बहुत बड़ा अंतर दिखता है, या फिर पैसों का सोर्स साफ नहीं होता. ऐसी स्थिति में ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे स्पष्टीकरण मांगता है.

PAN कार्ड कब जरूरी हो जाता है?

बैंक में मोटी रकम जमा करते समय पैन (PAN) कार्ड देना अनिवार्य है. इससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए आपके ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड को ट्रैक करना आसान हो जाता है. अगर किसी के पास पैन कार्ड नहीं है, तो उसे नियमों के मुताबिक फॉर्म-60 या अन्य जरूरी दस्तावेज जमा करने होते हैं.

अगर नोटिस आ ही जाए, तो क्या करें?

अगर किसी वजह से आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल भी जाता है, तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है.

  • सबसे पहले नोटिस को ठंडे दिमाग से पूरा पढ़ें और समझें कि विभाग ने क्या जानकारी मांगी है.
  • तय समय सीमा के भीतर ही इसका जवाब दें.
  • जवाब के साथ अपने दावों को साबित करने वाले दस्तावेज जैसे- बैंक स्टेटमेंट, कमाई का जरिया, कोई बिजनेस सेल का रिकॉर्ड या फिर वसीयत/गिफ्ट से जुड़ी रकम के सबूत साथ में लगाएं.
  • अगर आपके पास पैसों का सही और साफ हिसाब है, तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है.

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