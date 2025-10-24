Home > व्यापार > Bank New Rules: एक नहीं अब बैंक में होंगे 4 नॉमिनी, फैमिली के बीच तू तू मैं मैं होगी कम, जानें किस दिन से लागू होगा ये नया नियम?

Bank New Rules: एक नहीं अब बैंक में होंगे 4 नॉमिनी, फैमिली के बीच तू तू मैं मैं होगी कम, जानें किस दिन से लागू होगा ये नया नियम?

Bank Account Nominee: वित्त मंत्रालय ने बैंक खातों में नॉमिनी के नियमों में एक बहुत बड़ा बदलाव किया है. बैंक खातों में एक की जगह कोई भी चार नॉमिनी रखें जा सकते हैं.

By: Preeti Rajput | Last Updated: October 24, 2025 10:16:30 AM IST

Bank Account Nominee
Bank Account Nominee

Bank Account Nomination: वित मंत्रालय (Ministry of Finance) ने अपने नियमों में बड़ा बदलाव किया है. इस बदलाव के तहत बैंक खातों में नॉमिनी (Bank New Rules) की संख्या बढ़ा दी है. अब आप एक की जगह 4 लोगों को नॉमिनी (Bank Account Nomination) बना सकते हैं. पहले सिर्फ एक ही इंसान को नॉमिनी बनाया जा सकता था. लेकन अब नए नियमों के तहत  बैंक खातों में एक की जगह 4 नॉमिनी जोड़े जा सकते हैं. यह फैसला अकाउंट को ज्यादा व्यवस्थित और सुरक्षित करने के लिए लिया गया है. 

एक की जगह अब होंगे चार नॉमिनी

वित्त मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया कि “सेफ कस्टडी और लॉकर के लिए सक्सेसिव नॉमिनी ही बनाए जा सकेंगे. यानी पहले नंबर पर दर्ज नॉमिनी के न रहने पर दूसरे को दावेदार बनाया जा सकता है.” इस बदलाव से आम आदमी को एक साथ कई फायदे मिलने वाले हैं. अब अकाउंट होल्डर अपनी जमा राशि को सभी नॉमिनी को समान रुप से बांट सकता है. इससे पैसों के लिए होने वाले पारिवारिक झगड़े या कोर्ट केस कम होंगे. अगर बैंक के पास पहले से चारों नॉमिनी दर्ज हैं, तो कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं होंगी. बैंक सीधे रिकॉर्ड देखकर नॉमिनी को रकम को लॉकर सौंप देगी. नॉमिनेशन जोड़ने के लिए फॉर्म और प्रोसेस की गाइडलाइन जल्द जारी की जाएगी. यह ग्राहकों को अपने खातों को व्यवस्थित करने में मदद करेगा. 

क्या है ये नियम? 

  • बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 के तहत नामांकन से संबंधित प्रावधान 1 नवंबर, 2025 से प्रभावी होंगे.
  • इन प्रावधानों का उद्देश्य जमाकर्ताओं को अपनी पसंद के अनुसार नामांकन करने के लिए अधिक लचीलापन प्रदान करना है.
  • यह प्रत्येक बैंक खाते के लिए अधिकतम चार नामांकित व्यक्तियों की अनुमति देता है.
  • बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025, शासन मानकों को मजबूत करने और जमाकर्ताओं एवं निवेशकों की सुरक्षा बढ़ाने का लक्ष्य रखता है. 

बैंक जल्द जारी करेगी ये नियम 

You Might Be Interested In

इस साल एक नवंबर से ये नए नियम लागू होने जा रहे हैं. इसके बाद से ही बैंक खाताधारक अपने खातों में 4 नॉमिनी जोड़ सकते हैं. अब ग्राहक यह भी तय कर सकते हैं कि चार नॉमिनी में से किसे कितना हिस्सा मिलेगा.  

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

दिमाग तेज रखना है, तो इन फूड्स से रहें दूर

October 24, 2025

भारत में इंटरनेट का सफर: जानिए शुरुआत से आज तक...

October 24, 2025

अचार को सुरक्षित और टेस्टी रखने के आसान टिप्स

October 24, 2025

आलूबुखारा खाने से शरीर में होंगे ये 8 चमत्कारी बदलाव!

October 24, 2025

ये हैं कश्मीर में खाई जाने वाली 6 सबसे टेस्टी...

October 23, 2025

बेदाग स्किन और काले-घने बाल चाहिए? तो आज ही डाइट...

October 23, 2025
Bank New Rules: एक नहीं अब बैंक में होंगे 4 नॉमिनी, फैमिली के बीच तू तू मैं मैं होगी कम, जानें किस दिन से लागू होगा ये नया नियम?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Bank New Rules: एक नहीं अब बैंक में होंगे 4 नॉमिनी, फैमिली के बीच तू तू मैं मैं होगी कम, जानें किस दिन से लागू होगा ये नया नियम?
Bank New Rules: एक नहीं अब बैंक में होंगे 4 नॉमिनी, फैमिली के बीच तू तू मैं मैं होगी कम, जानें किस दिन से लागू होगा ये नया नियम?
Bank New Rules: एक नहीं अब बैंक में होंगे 4 नॉमिनी, फैमिली के बीच तू तू मैं मैं होगी कम, जानें किस दिन से लागू होगा ये नया नियम?
Bank New Rules: एक नहीं अब बैंक में होंगे 4 नॉमिनी, फैमिली के बीच तू तू मैं मैं होगी कम, जानें किस दिन से लागू होगा ये नया नियम?