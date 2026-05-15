Bangalore Petrol Diesel Price Today: 15 मई का बड़ा झटका! बेंगलुरु में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में तगड़ी बढ़ोतरी

Bangalore Petrol Diesel Price Today: दिल्ली से लेकर यूपी तक के लोगों को सुबह-सुबह दफ्तर जाने से पहले एक बड़ा झटका लग गया है. दरअसल, तेल कंपनियों ने शुक्रवार को पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी का ऐलान किया, जिससे बड़े मेट्रो शहरों में ईंधन की दरें और बढ़ गईं. ईंधन की कीमतों में यह ताज़ा बढ़ोतरी, पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के बाद से वैश्विक ऊर्जा कीमतों में आई भारी उछाल की पूरी तरह से भरपाई करने के लिए ज़रूरी बढ़ोतरी का सिर्फ़ दसवां हिस्सा ही है. ऐसे में जान लेते हैं कि इन बड़े शहरों में से एक बेंगलुरु में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कितनी बढ़ोतरी हुई है.

बेंगलुरु में पेट्रोल-डीजल के दाम

अगर आप भी अपने दफ्तर जाने की तैयारी कर रहे हैं तो जान लें कि बेंगलुरु में पेट्रोल के दाम में ₹3.00 की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद अब यहां एक लीटर पेट्रोल ₹106.21 में मिल रहा है. वहीं अगर डीजल की बात करें तो बेंगलुरु में डीजल ₹3.00 महंगा होकर अब ₹94.10 प्रति लीटर पर बिक रहा है. इससे पहले बेंगलुरु में पेट्रोल ₹103.21 में मिल रहा था और डीजल ₹91.10 में. सिर्फ बेंगलुरु ही नहीं बल्कि अन्य शहरों में भी पेट्रोल और डीजल के दामों में 3-3 रुपये की बढ़ोतरी देखने को मिली है.

Petrol Diesel Price: एक ही दिन में महंगाई का ट्रिपल अटैक, पेट्रोल-डीजल के साथ सीएनजी के भी बढ़े दाम

जानें अन्य शहरों के पेट्रोल-डीजल के दाम

नई दिल्ली

पेट्रोल: ₹97.77 प्रति लीटर

डीज़ल: ₹90.67 प्रति लीटर

नोएडा

पेट्रोल: ₹97.88 प्रति लीटर

डीज़ल: ₹90.98 प्रति लीटर

गुरुग्राम

पेट्रोल: ₹97.77 प्रति लीटर

डीज़ल: ₹90.67 प्रति लीटर

मुंबई

पेट्रोल: ₹106.54 प्रति लीटर

डीज़ल: ₹93.03 प्रति लीटर

हैदराबाद

पेट्रोल: ₹110.50 प्रति लीटर

डीज़ल: ₹98.70 प्रति लीटर

चेन्नई

पेट्रोल: ₹103.84 प्रति लीटर

डीज़ल: ₹95.39 प्रति लीटर

कोलकाता

पेट्रोल: ₹108.41 प्रति लीटर

डीज़ल: ₹95.02 प्रति लीटर

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