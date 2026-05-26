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Bakra Mandi Rates 2026: 5 हजार से 5 लाख तक! बकरीद से पहले बकरों की कीमतों ने मचाया तहलका; जानें अपने शहर के दाम

Bakra Mandi Rates 2026: बकरीद, जिसे ईद-उल-अज़हा या 'बलिदान का त्योहार' भी कहा जाता है, दुनिया भर के मुसलमानों द्वारा मनाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण इस्लामी त्योहारों में से एक है.

By: Heena Khan | Published: May 26, 2026 12:09:31 PM IST

bakrid bakra mandi rate
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Bakra Mandi Rates 2026: बकरीद, जिसे ईद-उल-अज़हा या ‘बलिदान का त्योहार’ भी कहा जाता है, दुनिया भर के मुसलमानों द्वारा मनाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण इस्लामी त्योहारों में से एक है. यह त्योहार पैगंबर इब्राहिम की अल्लाह के प्रति भक्ति  के रूप में अपने बेटे की बलि देने की याद दिलाता है. इस्लामी मान्यता के अनुसार, अल्लाह ने उस बलि को एक मेढ़े (नर भेड़) से बदल दिया, जो आस्था, बलिदान और करुणा का प्रतीक है. इस दिन, मुसलमान विशेष नमाज़ अदा करते हैं, कुर्बानी (जानवर की बलि) देते हैं, और मांस को परिवार, दोस्तों और ज़रूरतमंदों के बीच बांटते हैं. भारत में, बकरीद मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता और लखनऊ जैसे शहरों में बड़े उत्साह के साथ मनाई जाती है, जहाँ ईद से पहले बड़ी बकरा मंडियों में भारी भीड़ देखने को मिलती है. त्योहार की तारीख इस्लामी कैलेंडर में चांद दिखने पर निर्भर करती है. भारत के अधिकांश हिस्सों में, बकरीद 2026, 28 मई को मनाई जाएगी.

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छोटे बकरे और मेमने 

ये हल्के वज़न वाले बकरे, जिनका जीवित वज़न आमतौर पर 20-25 किलोग्राम से कम होता है, छोटे परिवारों और बजट का ध्यान रखने वाले खरीदारों द्वारा पसंद किए जाते हैं.

मुंबई (देवनार): ₹15,000 – ₹25,000
दिल्ली (जामा मस्जिद / गाज़ीपुर): ₹14,000 – ₹22,000
हैदराबाद (मेहदीपटनम / जिगर मंडी): ₹12,000 – ₹20,000
कोलकाता (राजाबाज़ार): ₹11,000 – ₹18,000

मध्यम आकार के बकरे

इस श्रेणी में 30 किलोग्राम से 50 किलोग्राम के बीच वज़न वाले बकरे शामिल होते हैं. लोकप्रिय नस्लों में सिरोही, बरबरी और उस्मानाबादी शामिल हैं. 

मुंबई (देवनार): ₹27,000 – ₹50,000
दिल्ली (जामा मस्जिद/गाजीपुर): ₹25,000 – ₹45,000
हैदराबाद (मेहदीपट्टनम/जिगर मंडी): ₹22,000 – ₹40,000
कोलकाता (राजाबाजार): ₹20,000 – ₹38,000

भारी नस्लें

55 किलोग्राम से 90 किलोग्राम वजन वाले प्रीमियम बकरे बकरा मंडियों में सबसे बड़ा आकर्षण बने हुए हैं. सोजत, बीटल, तोतापरी और शुद्ध सफेद कोटा बकरियों की नस्लें इस साल प्रीमियम दरों पर हैं.

मुंबई (देवनार): ₹55,000 – ₹1.2 लाख
दिल्ली (जामा मस्जिद/गाजीपुर): ₹50,000 – ₹1.1 लाख
हैदराबाद (मेहदीपट्टनम/जिगर मंडी): ₹45,000 – ₹95,000
कोलकाता (राजाबाजार): ₹40,000 – ₹90,000

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Tags: Bakrid 2026
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