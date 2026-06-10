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Bajaj Avenger 220 Street: लॉन्ग राइडर्स की हुई बल्ले-बल्ले! बजाज ने लॉन्च की दमदार नई मोटरसाइकिल

'Street' नाम Avenger फ़ैमिली के लिए नया नहीं है. Avenger Street पहले छोटे 160cc इंजन के साथ आती थी, लेकिन Bajaj ने हाल ही में उस मॉडल को बंद कर दिया और ज्यादा क्षमता वाली 220 Street लॉन्च की.

By: Anshika thakur | Published: June 10, 2026 3:33:58 PM IST

Bajaj Avenger 220 Street
Bajaj Avenger 220 Street


Bajaj Avenger 220 Street: बजाज एवेंजर देश के क्रूजर सेगमेंट में सबसे सस्ती मोटरसाइकिल है. इसकी आरामदायक सीटिंग की वजह से लंबी दूरी का सफर बहुत आसान हो जाता है. कंपनी ने अपनी ऑफ़िशियल वेबसाइट पर चुपचाप लिस्ट करने के बाद अब एवेंजर 220 स्ट्रीट की कीमत का खुलासा किया है. इसे ₹1.29 लाख की एक्स-शोरूम कीमत के साथ लॉन्च किया गया है. हालांकि यह मोटरसाइकिल एवेंजर 220 क्रूज से ₹1,200 महंगी है.
 
‘Street’ नाम Avenger फ़ैमिली के लिए नया नहीं है. Avenger Street पहले छोटे 160cc इंजन के साथ आती थी, लेकिन Bajaj ने हाल ही में उस मॉडल को बंद कर दिया और ज्यादा क्षमता वाली 220 Street लॉन्च की. हालांकि कंपनी ने उस समय इसकी कीमत नहीं बताई थी. अब यह बाइक 220 Cruise की तुलना में ₹1,200 ज्यादा कीमत पर लॉन्च की गई है.
 
Street मॉडल में ट्यूबलेस अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जो 220 Cruise में मिलने वाले वायर-स्पोक व्हील्स और ट्यूब-टाइप टायर्स के मुकाबले ज्यादा सुविधाजनक हैं. हालांकि, दोनों बाइक्स में टायर का साइज एक जैसा ही है आगे 90 सेक्शन का टायर और पीछे 130 सेक्शन का टायर. इसके अलावा Street में हेडलाइट का डिजाइन भी अलग है, जिसमें नीचे की तरफ एक हॉरिज़ॉन्टल DRL दिया गया है.
 

इसमें एक छोटा विंड डिफ्लेक्टर लगा है

 
इस मोटरसाइकिल की सीट की ऊंचाई 737mm है, जिससे नए राइडर्स के लिए इसे संभालना आसान हो जाता है. 220 Street में भी यही खूबी है. 220 Cruise की तुलना में, इसका हैंडलबार थोड़ा नीचे और ज्यादा सीधा है हालांकि फुटपेग की जगह वही है. जहां 220 Cruise में ऊंची विंडस्क्रीन आती है वहीं 220 Street में छोटा विंड डिफ्लेक्टर मिलता है. इसके अलावा इसमें फोर्क गेटर्स भी लगे हैं. इंजन और एग्जॉस्ट सिस्टम पर ब्लैक फ्निश है. इसका कर्ब वेट 163kg है खास बात यह है कि 220 Street, 220 Cruise से 3kg ज्यादा भारी है.
 
Bajaj Avenger 220 Street में वही इंजन लगा है जो Cruise मॉडल में मिलता है इसमें 220cc का सिंगल-सिलेंडर, ऑयल-कूल्ड इंजन है जो 19hp की पावर और 17.5Nm का टॉर्क देता है. यह इंजन 5 स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है. यह दो रंगों में उपलब्ध है.

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