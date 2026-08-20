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Ayushman Card: कार्ड दिखाने के बाद भी अस्पताल ने नहीं किया इलाज? तुरंत करें शिकायत, फोन से ऐसे पहुंचेगी सरकार तक आपकी बात

लेकिन, कई बार लोगों के मन में यह सवाल आता है कि अगर सबसे जरूरी बात यह है कि केवल यह कह देना पर्याप्त नहीं है कि अस्पताल ने इलाज से मना कर दिया. लेकिन, अगर किसी अस्पताल ने आपका इलाज करने से मना कर दिया तो ऐसे में आप उसकी शिकायत कर सकते हैं.

By: Kunal Mishra | Published: August 20, 2026 7:25:00 PM IST

Ayushman Card: कार्ड दिखाने के बाद भी अस्पताल ने नहीं किया इलाज? तुरंत करें शिकायत, फोन से ऐसे पहुंचेगी सरकार तक आपकी बात


Ayushman Card: आज के समय में लाइफस्टाइल से जुड़ी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं. आज के समय में गंभीर बीमारी या अचानक अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत किसी भी परिवार के लिए आर्थिक और मानसिक रूप से बड़ी चुनौती बन सकती है. इसलिए लोग अपना हेल्थ इंश्योरेंस पहले से ही कराकर चलते हैं. लेकिन, जो लोग हेल्थ इंश्योरेंस नहीं अफॉर्ड कर पाते हैं उनके लिए सरकार द्वारा Ayushman Bharat Card की सुविधा दी गई है.
लेकिन, कई बार लोगों के मन में यह सवाल आता है कि अगर सबसे जरूरी बात यह है कि केवल यह कह देना पर्याप्त नहीं है कि अस्पताल ने इलाज से मना कर दिया. लेकिन, अगर किसी अस्पताल ने आपका इलाज करने से मना कर दिया तो ऐसे में आप उसकी शिकायत कर सकते हैं. 

अस्पताल इलाज से मना करे तो सबसे पहले क्या करें?

अगर आयुष्मान कार्ड दिखाने के बाद अस्पताल इलाज या भर्ती से मना करता है, तो मरीज के परिजनों को सबसे पहले अस्पताल के Ayushman desk या Arogya Mitra से बात कर सकते हैं. हेल्प डेस्क पर जाकर आपको सबसे पहले पूछना चाहिए कि आखिर वे किन कारणों से आपका इलाज नहीं कर रहे हैं. कारण बताए जाने के बाद आप आगे उनकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. शिकायत करने से पहले यह भी जांच लेना जरूरी है कि जिस इलाज के लिए मरीज अस्पताल पहुंचा है, वह योजना के अंतर्गत कवर है या नहीं. 

ऐसे करें ऑनलाइन शिकायत 

आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद अगर आपको इलाज देने से मना किया जाए, तो आप cgrms.pmjay.gov.in पर शिकायत कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले ऑफिशियल पोर्टल cgrms.pmjay.gov.in पर जाना है. अब होमपेज पर सबसे नीचे दिए Register Your Grievance के ऑप्शन पर क्लिक करें और योजना के ऑप्शन में PMJAY को चुनें और आगे बढ़ें. अब आपको अपना नाम, पता आदि डालकर अपने कार्ड की डिटेल भरनी होगी. अब शिकायत की कैटेगरी में Hospital को चुनें और अस्पताल का नाम और बाकी डिटेल्स उपलब्ध कराएं.

Tags: Ayushman Bharat Card
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