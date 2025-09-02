GST Collection: जीएसटी काउंसिल की मीटिंग से पहले हुआ चमत्कार! अगस्त महीने में कितना रहा कलेक्शन?

August GST Collection: अगस्त महीने में जीएसटी कलेक्शन (GST Collection) का आंकड़ा सामने आ गया है। जानकारी के अनुसार, अगस्त में वस्तु एवं सेवा कर (GST) संग्रह 1 लाख 86 हजार 315 करोड़ रुपये रहा। पिछले साल के अगस्त महीने से तुलना करें तो जीएसटी संग्रह 6.5 प्रतिशत ज्यादा रहा है। हालांकि यह जुलाई के जीएसटी संग्रह 1 लाख 96 हजार करोड़ रुपये से कम रहा है। जीएसटी संग्रह अगस्त में 6.5% की वृद्धि इस वित्त वर्ष की दूसरी सबसे धीमी गति रही। अगर पिछले 4 महीने के जीएसटी संग्रह की बात करें तो सकल जीएसटी संग्रह वृद्धि अप्रैल में 12.6%, मई में 16.4%, जून में 6.2% और जुलाई में 7.5% रही थी।

राजस्व में आई गिरावट

सोमवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, सकल आयात राजस्व में 1.2 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। वहीं, खरीद बिक्री बढ़ने से घरेलू राजस्व में 9.6 प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिली है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि जीएसटी संग्रह से जुड़े ये आंकड़े 3-4 सितंबर को होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक से पहले सामने आए हैं, जिसमें आम इस्तेमाल की सभी वस्तुओं पर जीएसटी की दरें 12% से घटाकर 5% और 28% से घटाकर 18% की जा सकती हैं।

इस वित्त वर्ष में अप्रैल से अगस्त तक सकल जीएसटी संग्रह (Gross GST Collection) 10,04,414 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जो एक साल पहले इसी अवधि की तुलना में 9.9 फीसदी अधिक है। इस प्रकार औसत मासिक संग्रह 2 लाख करोड़ रुपये से ऊपर बना हुआ है। अगस्त में सीजीएसटी (CGST) 34,076 करोड़ रुपये रहा, जो एक साल पहले 30,862 करोड़ रुपये था।

सकल घरेलू राजस्व में हुई वृद्धि

अगस्त में सकल घरेलू राजस्व 9.6 फीसदी बढ़कर 1,36,962 करोड़ रुपये हो गया। हालांकि, आयात से कर संग्रह 1.2 फीसदी घट गई है, जो आंकड़ों में 49354 करोड़ रुपये रह गया है। वहीं, घरेलू रिफंड (Domestic Refunds) एक साल पहले के 14008 करोड़ रुपये से 21.4 फीसदी घटकर 11,014 करोड़ रुपये रह गया। आयात रिफंड (Import refunds) 17.9 फीसदी घटकर 10,162 करोड़ रुपये से 8,346 करोड़ रुपये रह गया। कुल रिफंड में 19.9 फीसदी की गिरावट देखी गई और यह 24,170 करोड़ रुपये के मुकाबले 19,359 करोड़ रुपये रहा। रिफंड के समायोजन के बाद शुद्ध जीएसटी राजस्व (Net GST revenue) 1 लाख 66 हजार 956 करोड़ रुपये रहा।