August Bank Holidays 2026: अगस्त में बैंक जाने से पहले दें ध्यान! 14 दिन लटकेगा ताला, देखें छुट्टियों की पूरी लिस्ट

अगर आप अगले महीने अगस्त 2026 में ड्राफ्ट बनवाने या चेक क्लियर करवाने जैसे ज़रूरी कामों के लिए बैंक जाने की सोच रहे हैं, तो आपको अपने प्लान पर फिर से सोचना पड़ सकता है. अगस्त में बैंक 14 दिन बंद रहेंगे. रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) के हॉलिडे कैलेंडर के मुताबिक, हफ़्ते की छुट्टियों और कई बड़े त्योहारों व मौकों की वजह से बैंक महीने के लगभग आधे समय बंद रहेंगे. चाहे आपका अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (SBI), HDFC बैंक, ICICI बैंक या एक्सिस बैंक में हो, इन सभी बैंकों की शाखाएँ इन छुट्टियों के दौरान बंद रहेंगी.

अगस्त 2026 में स्वतंत्रता दिवस और रक्षा बंधन जैसे बड़े राष्ट्रीय त्योहारों के साथ-साथ कई क्षेत्रीय और स्थानीय त्योहार भी हैं. इस शेड्यूल में रविवार और महीने के दूसरे व चौथे शनिवार की साप्ताहिक छुट्टियाँ भी शामिल हैं. हालाँकि, राज्य के हिसाब से छुट्टियों की तारीखों में थोड़ा बदलाव हो सकता है.

अगस्त 2026 में बैंक कब-कब बंद रहेंगे?

2 अगस्त (रविवार): साप्ताहिक छुट्टी के कारण पूरे देश में बैंक बंद.

4 अगस्त: केर पूजा के कारण सिर्फ़ अगरतला में बैंक बंद.

8 अगस्त (शनिवार): महीने का दूसरा शनिवार होने के कारण पूरे देश में बैंक की छुट्टी.

9 अगस्त (रविवार): पूरे देश में साप्ताहिक छुट्टी.

13 अगस्त: पैट्रियट्स डे के कारण इंफाल में बैंक बंद.

15 अगस्त (शनिवार): स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बैंक की छुट्टी.

16 अगस्त (रविवार): पूरे देश में साप्ताहिक छुट्टी.

19 अगस्त: महाराजा बीर बिक्रम किशोर माणिक्य बहादुर की जयंती के कारण अगरतला में बैंक बंद.

22 अगस्त (शनिवार): साप्ताहिक छुट्टी (महीने का चौथा शनिवार).

23 अगस्त (रविवार): पूरे देश में साप्ताहिक छुट्टी.

25 अगस्त: मिलाद-उन-नबी / पहला ओणम (कोच्चि, तिरुवनंतपुरम और विजयवाड़ा में बैंक बंद रहेंगे).

26 अगस्त: ईद-ए-मिलाद / तिरुवोणम के कारण दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, भोपाल और बेंगलुरु जैसे कई बड़े शहरों में बैंक बंद रहेंगे.

28 अगस्त: रक्षा बंधन / श्री नारायण गुरु जयंती के कारण बैंक की छुट्टी.

30 अगस्त (रविवार): पूरे देश में साप्ताहिक छुट्टी.

ध्यान दें: भले ही बैंक की शाखाएं बंद रहेंगी, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है. डिजिटल बैंकिंग सेवाएं बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगी. कैश निकालने और जमा करने के लिए ATM चालू रहेंगे. आप हमेशा की तरह मोबाइल ऐप और इंटरनेट बैंकिंग के ज़रिए आसानी से लेन-देन कर पाएँगे. फंड ट्रांसफर के लिए IMPS और NEFT जैसी सुविधाएँ भी उपलब्ध रहेंगी.