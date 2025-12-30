Home > व्यापार > ATM से पैसा निकालते वक्त पावर कट? घबराएं नहीं, जानें नियम खाते से कटे पैसे वापस कैसे मिलेंगे

ATM से पैसा निकालते वक्त पावर कट? घबराएं नहीं, जानें नियम खाते से कटे पैसे वापस कैसे मिलेंगे

अगर आप ATM से कैश निकाल रहे हों और उसी समय बिजली चली जाए और आपके अकाउंट से पैसे कट जाएं लेकिन कैश न निकले तो क्या होगा?

By: Anshika thakur | Published: December 30, 2025 8:12:25 AM IST

ATM Transaction
ATM Transaction


ATM Transaction: आज हमारे लिए ATM बहुत ज़रूरी हो गए हैं. अब हमें कैश निकालने के लिए बैंकों में लंबी लाइनों में खड़ा नहीं होना पड़ता. आप ATM का इस्तेमाल करके कभी भी पैसे निकाल सकते हैं. लेकिन कभी-कभी ATM मशीनों पर ऐसी स्थितियाँ आ जाती हैं कि हमें समझ नहीं आता कि आगे क्या करें.

उदाहरण के लिए, अगर आप ATM से कैश निकालते समय बिजली चली जाए और आपके अकाउंट से पैसे कट जाएं लेकिन आपको कैश न मिले तो क्या होगा? सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ऐसी स्थिति में आपको अपना पैसा वापस मिलेगा और अगर हाँ, तो कब? आइए इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं.

पैसे वापस मिलेंगे?

ATM मशीनों ने हमारी ज़िंदगी आसान बना दी है. आज हम जब चाहें कैश निकाल सकते हैं. अब हमें कैश के लिए लंबी लाइनों में खड़ा नहीं होना पड़ता. अगर पैसे निकालते समय बिजली चली भी जाए, तो भी ATM आमतौर पर काम करता रहता है क्योंकि इसमें बैकअप पावर सप्लाई होती है.

हालांकि, कुछ मशीनें पुरानी होती हैं. ऐसे मामलों में, आपके पैसे फंस सकते हैं. ऐसी स्थिति में आपको समझ नहीं आएगा कि क्या करें.

RBI के नियमों के अनुसार, ऐसी स्थितियों में बैंकों को 24 घंटे के अंदर पैसे वापस करने होते हैं. कभी-कभी पैसे दो से चार घंटे के अंदर वापस आ जाते हैं. 

अगर 24 घंटे के अंदर पैसे वापस नहीं मिलते हैं तो क्या करें?

अगर बैंक 24 घंटे के अंदर पैसे वापस नहीं करता है तो आप इस घटना की रिपोर्ट बैंक को कर सकते हैं. आप RBI बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

जब बैंक बंद हों तो अपने ज़रूरी बैंकिंग काम कैसे करें?

अगर आपके राज्य में किसी खास दिन बैंक बंद हैं, लेकिन आपको कोई ज़रूरी बैंकिंग काम करना है तो आप इसे घर बैठे आराम से कर सकते हैं. इसके लिए आपको बस एक लैपटॉप या मोबाइल फोन और इंटरनेट कनेक्शन चाहिए. आप ऑनलाइन बैंकिंग और ATM का इस्तेमाल करके कई ज़रूरी बैंकिंग ट्रांज़ैक्शन कर सकते हैं, जैसे कैश निकालना और पैसे ट्रांसफर करना. हालांकि, कुछ कामों के लिए आपको फिर भी बैंक जाना पड़ेगा.

Tags: ATM power failureATM transactioncash withdrawal issuemoney debited no cashRBI rules
