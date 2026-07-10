क्या आपकी भी अचानक चली गई है नौकरी? तो घबराएं नहीं... घर बैठे सरकार देगी हर महीने पैसा; बस माननी होंगी ये शर्तें!

Atal Beemit Vyakti Kalyan Yojana: ज़िंदगी में कभी-कभी ऐसे मोड़ आ जाते हैं, जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की होती. सब कुछ बढ़िया चलता रहता है लेकिन अचानक किसी वजह से नौकरी से निकाल दिया जाता है. ऐसे में सबसे बड़ी टेंशन खड़ी हो जाती है कि अब खाएंगे क्या, घर कैसे चलेगा, खर्चे कैसे पूरे होंगे, ईएमआई कैसे भरनी है, बच्चों की फीस कैसे जाएगी, न जाने अगली नौकरी कब लगेगी. ऐसे तमाम सवाल दिमाग में आने लगते हैं. कई बार अचानक जॉब जाने से लोग स्ट्रेस में चले जाते हैं. काफी बार कंपनियां नौकरी से निकालने के बाद न तो सैलरी देती हैं और न ही मुआवजा. ऐसे में एम्प्लॉईज के सामने मुसीबतों का पहाड़ खड़ा हो जाता है. यदि आप भी नौकरीपेशा इंसान हैं तो ऐसे मुश्किल वक्त में अकेले परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. भारत सरकार की एक बेहतरीन स्कीम है—अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (Atal Beemit Vyakti Kalyan Yojana), जो ऐसे ही बुरे दिनों में कर्मचारियों का हाथ थामने के लिए बनाई गई है. जानिए क्या है यह योजना, इसके क्या फायदे हैं, इसका लाभ कैसे मिलता है, आवेदन का तरीका और नियम-शर्तें क्या हैं?

क्या है अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना?

यह योजनाकर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) की एक पहल है जिसके तहत अचानक नौकरी चले जाने पर कर्मचारी को बेसिक सैलरी का 50 प्रतिशत हिस्सा मुआवजे के तौर पर मिलता है. इसके लिए नौकरी जाने या बेरोजगारी आने के 30 दिन के बाद अप्लाई करना होता है जिसकी एवज में कर्मचारी को 90 दिन तक बेसिक सैलरी का 50 फीसदी पैसा सीधा बैंक खाते में भेज दिया जाता है.

हालांकि अपने लाइफटाइम में एक ही बार 90 दिनों के लिए फाइनेंशियल हेल्प का लाभ ले सकते हैं. सरकार ने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना की अवधि को बढ़ाकर 30 जून 2027 तक कर दिया है. इस स्कीम में आवेदन करने और मुआवजे पाने के लिए कुछ नियम मानने होते हैं और कुछ शर्तों का भी पालन करना होता है. यह योजना 1 जुलाई 2018 से ईएसआई अधिनियम, 1948 की धारा 2(9) के तहत शुरू की गई.

क्या हैं योजना की शर्तें?

अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत तीन महीने तक मुआवजा पाने के लिए आपके नीचे दी गई शर्तों को अनिवार्य तौर पर मानना होगा, तब ही आप आर्थिक सहायता का लाभ ले पाएंगे.

कर्मचारी ESIC अधिनियम, 1948 के अंतर्गत आना चाहिए

कर्मचारी का अंशदान ESI में जमा होना चाहिए.

कर्मचारी पर कोई आपराधिक मामला दर्ज न हो.

दावेदार ने स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति-इस्तीफा न दिया हो.

कम से कम 2 साल तक दावेदार ने एक ही जगह काम किया हो

बेरोजगारी से ठीक पहले के 12 महीनों में कम से कम 78 दिनों का अंशदान किया हो.

कब, कहां और कैसे कर सकते हैं आवेदन

यदि आपकी भी नौकरी पर खतरा बना हुआ है या फिर हाल ही में बेरोजगार हुए हैं तो अगले 30 दिन के अंदर https://esic.gov.in/ पर अपना मुआवजा क्लेम कर सकते हैं.

-सबसे पहले ऑफिशियल साइट पर जाएं. होम पेज पर सेवाएं पर क्लिक करें.

-कर्मचारी के सेक्शन में आईपी पोर्टल पर जाएं. बीमाकृत व्यक्ति चुनें और साइन अप कर लें.

-यदि आप नए यूजर्स हैं तो ‘साइन अप’ कर लें. अपना बीमा नंबर, जन्म तिथि और मोबाइल नंबर फिल कर दें.

-इसके बाद लॉग इन के लिए यूजर का नाम और पासवर्ड मिल जाएगा. इसके जरिए अपना अकाउंट ओपन करें.

-अपना दावा पेश करने के लिए योजना का चयन करें. बैंक खाता विवरण के साथ एबी-1 फॉर्म को ध्यान से भर दें.

मांगे गए सभी दस्तावेज अपलोड अपलोड कर दें. और अपना आवेदन फॉर्म जमा करा दें.

सीधा खाते में पहुंचेगा मुआवजा

अपने आवेदन फॉर्म और सभी दस्तावेजों की फोटो कॉपी निकालना होगा. इसे विधिवत हस्ताक्षरित दावा हलफनामे में अपने नामित ESIC शाखा कार्यालय में जमा कराना है.

कुछ ही दिन के भीतर एबीवीकेवाई के तहत मिलने वाली मुआवजे की रकम दावेदार के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर कर दी जाएगी. इसके लिए दावेदार के बैंक खाते का विवरण ईएसआईसी डेटाबेस में उपलब्ध होना चाहिए.

कौन-कौन से दस्तावेज लगेंगे

1. आधार कार्ड

2. बैंक पासबुक/कैंसिल चेक (खाता संख्या, IFSC कोड, शाखा का नाम)

3. बीमा विवरण

4. पते का प्रमाण

5. नियोक्ता का विवरण

6. एक शपथ पत्र

7. पिछले दो महीनों की वेतन पर्ची

8. आवेदक की उपस्थिति पुस्तिका

9. यदि आवश्यक हो तो कोई अन्य प्रासंगिक दस्तावेज

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