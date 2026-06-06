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8वें वेतन आयोग से पहले कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले! इस राज्य में DA बढ़कर हुआ 60 प्रतिशत

शुक्रवार को असम कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2% इजाफा करने की मंजूरी दी. इसके लागू होने के बाद, कर्मचारियों को अब उनकी मूल वेतन (बेसिक सैलरी) का 60 प्रतिशत DA मिलेगा, जो पहले 58 प्रतिशत था.

By: Anshika thakur | Published: June 6, 2026 3:44:06 PM IST

DA hike
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DA Hike: केंद्र के 8वें वेतन आयोग पर तेजी से काम चल रहा है और आयोग ने कई शहरों में बैठकें भी कर ली हैं. इस बीच एक राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी का तोहफा दिया है. आप सोच रहे होंगे कि किस राज्य सरकार ने यह बढ़ोतरी घोषित की है तो इसका जवाब है असम. असम में हाल ही में चुनाव हुए थे और चुनावों के बाद राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा की.

शुक्रवार को असम कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2% इजाफा करने की मंजूरी दी. इसके लागू होने के बाद, कर्मचारियों को अब उनकी मूल वेतन (बेसिक सैलरी) का 60 प्रतिशत DA मिलेगा, जो पहले 58 प्रतिशत था. यह फैसला कैबिनेट विस्तार के बाद हुई पहली बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने की.

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लाख कर्मचारियों-पेंशनर्स को बड़ी राहत

हिमंत बिस्वा सरमा सरकार की ओर से महंगाई भत्ते (DA) में की गई बढ़ोतरी से असम सरकार के 8 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फ़ायदा होगा. राज्य के कर्मचारियों को अब उनके मूल वेतन (बेसिक पे) का 60 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा. राज्य कैबिनेट ने महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंज़ूरी दे दी है. इस बढ़ोतरी के साथ असम में DA 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो गया है. 

शुक्रवार (5 जून) को हुई कैबिनेट बैठक के बाद, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि इस बदलाव से मौजूदा कर्मचारियों, पेंशनभोगियों, पारिवारिक पेंशनभोगियों, असाधारण पेंशनभोगियों और अनुकंपा पारिवारिक पेंशन पाने वालों को फायदा होगा.

बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा, “आज हमने सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) दो प्रतिशत अंक बढ़ाने का फैसला किया है. अब तक उन्हें 58% DA मिल रहा था इस बढ़ोतरी के बाद यह बढ़कर 60% हो जाएगा.”

क्या अब सैलरी बढ़ेगी?

कर्मचारियों और रिटायर हो चुके लोगों के लिए, इस बढ़ोतरी से हाथ में आने वाली सैलरी (टेक-होम पे) और पेंशन में थोड़ी वृद्धि होगी जिससे बढ़ती महंगाई के असर को कम करने में मदद मिलेगी. महंगाई भत्ता (DA) सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिया जाने वाला एक एडजस्टमेंट है जिसे महंगाई के रुझानों के आधार पर समय-समय पर बदला जाता है.

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