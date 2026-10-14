Railway Bonus: रेलवे के 11.40 लाख कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा, 78 दिन के बोनस को कैबिनेट की मंजूरी

Ashwini Vaishnaw on Railway Bonus: केंद्र सरकार ने रेलवे कर्मचारियों को त्योहारों से पहले बड़ी सौगात दी है. पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार 14 अक्टूबर 2026 को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में करीब 11.40 लाख रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों के प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (PLB) देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक, इस बोनस पर सरकार करीब 2,009 करोड़ रुपये खर्च करेगी. उन्होंने इसे दिन-रात रेलवे सेवाओं में जुटे कर्मचारियों के लिए दीवाली का तोहफा बताया. कैबिनेट बैठक में इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा और दिव्यांगजनों की पेंशन से जुड़े फैसलों की भी जानकारी दी गई.

रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिन का बोनस

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट ने लगभग 1,140,770 रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिन के परफॉर्मेंस-बेस्ड बोनस को मंज़ूरी दे दी है. इस बोनस पर लगभग 2,009 करोड़ रुपये खर्च होंगे. यह बोनस योग्य नॉन-गजटेड रेलवे कर्मचारियों को दिया जाता है और इसका मकसद उनके योगदान को बढ़ावा देना है.

वैष्णव ने कहा कि आज कैबिनेट ने तीन बहुत जरूरी फ़ैसले लिए. पहला फ़ैसला लगभग 1,140,770 रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिन के परफॉर्मेंस-बेस्ड बोनस को मंज़ूरी देना था. यह बोनस उन मेहनती रेलवे कर्मचारियों के लिए दिवाली का तोहफ़ा है जो दिन-रात बिना थके काम करते हैं. जब हम अपने परिवारों के साथ त्योहार मनाते हैं, तब ये कर्मचारी खेतों में, रेलवे ट्रैक पर, इंजन के अंदर और वर्कशॉप में 24/7 काम करते रहते हैं, अपना बेस्ट देते हैं. कुल बोनस की रकम लगभग ₹2,009 करोड़ है.

पहले बोनस की रकम कितनी थी?

रेलवे कर्मचारियों के लिए प्रोडक्टिविटी-लिंक्ड बोनस पारंपरिक रूप से ₹7,000 महीने की सैलरी और 78 दिनों के आधार पर कैलकुलेट किया जाता है. इस कैलकुलेशन से लगभग ₹17,951 का मैक्सिमम बोनस मिलता है. इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइज़र्स एसोसिएशन (IRTSA) ने सैलरी लिमिट बढ़ाने और बोनस कैलकुलेशन में महंगाई भत्ते को शामिल करने की मांग की थी.

भर्ती और सोशल सिक्योरिटी पर फैसले

अश्विनी वैष्णव के मुताबिक, रेलवे अभी 1.65 लाख पोस्ट के लिए भर्ती कर रहा है, जबकि 2014 से अब तक 5.5 लाख भर्तियां हो चुकी हैं. कैबिनेट के दूसरे फैसलों में कमजोर तबकों के लिए सोशल सिक्योरिटी का दायरा 2031 तक बढ़ाना और दिव्यांग लोगों के लिए पेंशन से जुड़े नियमों में बदलाव शामिल हैं. इन फैसलों के डिटेल्ड प्रोविज़न के हिसाब से एलिजिबिलिटी और बेनिफिट की ज़रूरतें तय की जाएंगी.

प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस क्या है?

प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस रेलवे कर्मचारियों को दिया जाने वाला सालाना बोनस है. इसका मकसद कर्मचारियों के योगदान को बढ़ावा देना और उनके काम को पहचान देना है. यह बोनस एलिजिबल नॉन-गजटेड कर्मचारियों को दिया जाता है. सरकार से मंज़ूरी मिलने के बाद, अब कर्मचारियों को बोनस की रकम देने का प्रोसेस आगे बढ़ेगा.