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iPhone Air 2 को लेकर बड़ा खुलासा प्रोसेसर में कटौती के साथ कैमरे को मिल सकता है नया अवतार

iPhone Air 2 के बारे में कई लीक और अफवाहें सामने आई हैं, जिनमें हाल ही में इसका कोडनेम और संभावित लॉन्च टाइमलाइन का पता चला है. अब एक नए ऑनलाइन लीक से पता चलता है कि iPhone 18 Pro मॉडल की तुलना में इसके चिपसेट को डाउनग्रेड किया गया है. यह भी बताया गया है कि डुअल रियर कैमरे अपनाकर यह मौजूदा मॉडल की एक बड़ी कमी को दूर करेगा.

By: Anshika thakur | Published: June 23, 2026 11:18:52 AM IST

iPhone Air 2
iPhone Air 2


iPhone Air 2 Leak: उम्मीद है कि ओरिजिनल iPhone Air के बाद, iPhone Air 2 अगले साल पतले डिजाइन के साथ लॉन्च होगा. iPhone Air 2 के बारे में कई लीक और अफवाहें सामने आई हैं, जिनमें हाल ही में इसका कोडनेम और संभावित लॉन्च टाइमलाइन का पता चला है. अब एक नए ऑनलाइन लीक से पता चलता है कि iPhone 18 Pro मॉडल की तुलना में इसके चिपसेट को डाउनग्रेड किया गया है. यह भी बताया गया है कि डुअल रियर कैमरे अपनाकर यह मौजूदा मॉडल की एक बड़ी कमी को दूर करेगा.
 

हो सकता है कि iPhone Air 2 में वही चिप इस्तेमाल हो जो iPhone 18 में होगी

 
Naver (कोरियन) पर टिपस्टर Lanzuk की एक पोस्ट के अनुसार, iPhone Air 2 में डुअल रियर कैमरा सेटअप होगा जिसमें दो 48 मेगापिक्सल के सेंसर होंगे. यह मौजूदा iPhone Air के मुकाबले एक बड़ा अपग्रेड होगा जिसमें सिर्फ एक 48 मेगापिक्सल का रियर सेंसर है.
 
हाल ही में लीक हुई जानकारी से पता चलता है कि आने वाले फोन के चिपसेट की परफ़ॉर्मेंस कम हो सकती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक iPhone Air 2 में ज्यादा पावरफ़ुल A20 Pro चिप के बजाय Apple की स्टैंडर्ड A20 चिप होगी. उम्मीद है कि A20 Pro चिप का इस्तेमाल iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max में किया जाएगा. Apple के पहले फोल्डेबल iPhone जिसे अभी iPhone Ultra कहा जा रहा है के भी A20 Pro पर चलने की उम्मीद है. माना जा रहा है कि A20 चिप 2nm प्रोसेस पर आधारित होगी.
 
iPhone Air 2 के अलावा, स्टैंडर्ड iPhone 18 में भी वही A20 चिप इस्तेमाल होने की उम्मीद है. पिछले साल Apple ने iPhone Air में A19 Pro चिपसेट लगाया था. वही चिप जो iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max में इस्तेमाल होती है.
 
iPhone Air 2 के लिए A20 चिप चुनने का फैसला बढ़ते हुए कंपोनेंट कॉस्ट से जुड़ा हो सकता है. A20 चिप का इस्तेमाल करने से Apple को प्रोडक्शन कॉस्ट कम करने में मदद मिल सकती है खासकर TSMC के नेक्स्ट-जेनरेशन 2nm प्रोसेस से मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी लागत को.
 
उम्मीद है कि Apple का iPhone Air 2 बेस iPhone 18 के साथ 2027 की शुरुआत में लॉन्च होगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे V62 कोडनेम के तहत डेवलप किया जा रहा है और इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट वाला 6.55 इंच का LTPO पैनल हो सकता है.

Tags: Apple A20 ChipiPhone 18 SeriesiPhone Air 2iPhone Air 2 CameraiPhone Air 2 Launch DateiPhone Air 2 Leak
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