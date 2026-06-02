Anushka Sharma Watch Price: ट्रॉफी से ज्यादा चर्चा में अनुष्का शर्मा की घड़ी, कीमत जान पकड़ लेंगे माथा

Anushka Sharma Watch Price: IPL 2026 के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की ऐतिहासिक जीत जितनी चर्चा में रही, उतनी ही सुर्खियां विराट कोहली की पत्नी और बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने भी बटोरीं. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टीम को चीयर करने पहुंचीं अनुष्का का सादा लेकिन बेहद एलिगेंट लुक फैंस को खूब पसंद आया. हालांकि, इस बार लोगों की नजर उनके आउटफिट से ज्यादा उनकी कलाई पर सजी लग्ज़री घड़ी पर टिक गई. सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों के बाद दावा किया जा रहा है कि अनुष्का ने लाखों रुपये की कीमत वाली वॉच पहनी थी जिसकी कीमत जानकर हर कोई हैरान है.

कौन सी घड़ी पहनी थी अनुष्का शर्मा?

एक्ट्रेस को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के स्टैंड्स में देखा गया जहां वे हाई-वोल्टेज फिनाले के दौरान विराट कोहली और RCB को चीयर कर रही थीं. सफेद आउटफिट पहने अनुष्का ने अपने लुक को सिंपल लेकिन क्लासी रखा. हालांकि तेज नजर वाले फैंस ने तुरंत बताया कि उन्होंने कार्टियर पैंथेर घड़ी पहनी हुई थी जो एक लग्ज़री टाइमपीस है जो अपने रिफाइंड डिजाइन और सेलिब्रिटी अपील के लिए जानी जाती है.

क्या है घड़ी की कीमत?

मैच के विजुअल्स ऑनलाइन सामने आने के तुरंत बाद सोशल मीडिया पेजों ने अनुष्का के लुक के क्लोज-अप एडिट्स शेयर करना शुरू कर दिया जिसमें दावा किया गया कि घड़ी की कीमत लगभग 28 लाख रुपये है. कार्टियर पैंथेरे को ब्रांड के सबसे आइकॉनिक डिज़ाइन में से एक माना जाता है जो अपने ब्रेसलेट-स्टाइल स्ट्रक्चर, स्क्वायर डायल, रोमन न्यूमरल्स और पॉलिश्ड फ़िनिश के लिए जाना जाता है. इसे अक्सर ज्वेलरी और वॉचमेकिंग का मिक्सचर माना जाता है, यही वजह है कि यह एक्टर्स, एंटरप्रेन्योर्स और फ़ैशन आइकॉन्स के बीच पॉपुलर है.

कोहली की सपोर्ट सिस्टम

PL 2026 फ़ाइनल में RCB की जीत ने फ़ैन्स के बीच ज़बरदस्त सेलिब्रेशन किया, खासकर उन लोगों के बीच जिन्होंने फ़्रैंचाइज़ी और टीम के साथ विराट कोहली के लंबे सफ़र को फ़ॉलो किया है. स्टैंड्स में अनुष्का की मौजूदगी ने जीत के विज़ुअल्स में एक इमोशनल टच जोड़ दिया कई फ़ैन्स ने उन्हें कोहली का लगातार सपोर्ट सिस्टम कहा.

फाइनल से कपल की तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हो गए. कई विजुअल्स में अनुष्का को मुस्कुराते हुए चीयर करते हुए और विराट के पास खड़े देखा जा सकता थाजब टीम अपनी बड़ी रात का जश्न मना रही थी. फ़ैन्स ने सोशल मीडिया पर रिएक्शन्स की बाढ़ ला दी जिसमें इमोशनल जीत और अनुष्का के सादे लग्ज़री स्टाइल दोनों की तारीफ की गई.

RCB फ़ैन्स के लिए यह रात क्रिकेट से कहीं ज़्यादा थी. यह सालों के इंतज़ार, वफ़ादारी, दिल टूटने और आखिर में जश्न के बारे में था और सभी ट्रॉफी मोमेंट्स के बीच अनुष्का शर्मा की कार्टियर पैंथेरे घड़ी IPL 2026 की सबसे बड़ी रातों में से एक का एक अनएक्सपेक्टेड फैशन हाइलाइट बन गई.