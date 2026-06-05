Anthropic लाने जा रही है अमेरिकी बाजार का सबसे बड़ा IPO, क्या OpenAI को हमेशा के लिए छोड़ देगी पीछे?

Anthropic IPO 2026: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की दुनिया में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है. अपनी सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी OpenAI को वैल्यूएशन के मामले में पछाड़ने के ठीक बाद, एंथ्रोपिक अब अपने बहुप्रतीक्षित आईपीओ की तैयारियों में जुट गई है. क्लाउड चैटबॉट बनाने वाली इस कंपनी ने अमेरिकी शेयर बाजार में लिस्ट होने के लिए सीक्रेट तरीके से शुरुआती कागजी कार्रवाई पूरी कर ली है. रिपोर्ट्स का दावा है कि बाजार में कदम रखते ही कंपनी की वैल्यूएशन 1 ट्रिलियन डॉलर (करीब 83 लाख करोड़ रुपये) के आंकड़े को पार कर सकती है, जो इसे दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों की लीग में खड़ा कर देगा.

एंथ्रोपिक ने आधिकारिक तौर पर एलान किया है कि उसने अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (SEC) के पास आईपीओ के लिए फॉर्म S-1 के तहत एक गोपनीय ड्राफ्ट रजिस्ट्रेशन स्टेटमेंट जमा कर दिया है. हालांकि, कंपनी ने अभी यह साफ नहीं किया है कि वह कितने शेयर बेचने वाली है या उनकी कीमत क्या होगी, लेकिन इस फाइलिंग के बाद रेगुलेटर्स की मंजूरी मिलते ही कंपनी के पास पब्लिक लिस्टिंग का रास्ता साफ हो जाएगा. कंपनी का कहना है कि यह आईपीओ बाजार की स्थितियों और अन्य जरूरी फैक्टर्स पर निर्भर करेगा.

1 ट्रिलियन डॉलर का टारगेट

इस गोपनीय फाइलिंग का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि कंपनियां अपनी वित्तीय जानकारियों को सार्वजनिक किए बिना, पर्दे के पीछे रहकर रेगुलेटरी रिव्यू की प्रक्रिया पूरी कर सकती हैं. एंथ्रोपिक को निवेशकों के सामने रोडशो (मार्केटिंग) शुरू करने से महज 15 दिन पहले ही अपने वित्तीय आंकड़े सार्वजनिक करने होंगे.

यह कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब निवेशकों के बीच AI कंपनियों को लेकर गजब का क्रेज है. अगर एंथ्रोपिक 1 ट्रिलियन डॉलर का टारगेट हासिल कर लेती है, तो महज चार साल पहले OpenAI के पूर्व कर्मचारियों द्वारा शुरू किए गए किसी स्टार्टअप के लिए यह अब तक की सबसे तेज और ऐतिहासिक ग्रोथ होगी.

टेक्नोलॉजी से अब पैसों की जंग तक पहुंची रेस

एंथ्रोपिक का पब्लिक मार्केट की तरफ बढ़ने का यह फैसला साफ करता है कि AI इंडस्ट्री में कॉम्पिटिशन अब एक नए दौर में पहुंच चुका है. मुकाबला सिर्फ एडवांस AI मॉडल बनाने तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि डेटा सेंटर्स, हाई-टेक चिप्स और भारी-भरकम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अरबों डॉलर का फंड जुटाना भी बड़ी चुनौती है. ऐसे में आईपीओ की रेस में पहला कदम बढ़ाकर एंथ्रोपिक ने बाजी मार ली है.

हाल ही में एंथ्रोपिक ने नए फंडिंग राउंड के बाद 965 अरब डॉलर की प्राइवेट वैल्यूएशन हासिल की थी, जिसके साथ ही उसने सैम ऑल्टमैन की OpenAI को पीछे छोड़ दिया था. हालांकि, चर्चा है कि OpenAI भी आने वाले कुछ हफ्तों में अपने आईपीओ के लिए गोपनीय तरीके से फाइलिंग कर सकती है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन दोनों दिग्गजों के आईपीओ वॉल स्ट्रीट (अमेरिकी शेयर बाजार) के इतिहास की सबसे बड़ी जंग साबित होंगे। जो कंपनी निवेशकों का भरोसा पहले जीतेगी, उसे एआई की इस महारेस में सबसे बड़ी बढ़त मिलना तय है.