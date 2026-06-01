आज से शुरू हुई अन्नपूर्णा योजना, फटाफट ऐसे करें आवेदन; वरना हाथ से निकल जाएगा हर महीने 3000 रूपये

Annapurna Bhandar online apply: केंद्र सरकार पूरे देश में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई कदम उठा रही है. इसी बीच, पश्चिम बंगाल सरकार 1 जून से एक योजना शुरू करने जा रही है, जिसका मकसद महिलाओं को आर्थिक मदद देना है. इस कल्याणकारी पहल का नाम अन्नपूर्णा योजना रखा गया है. इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत, योग्य महिलाओं को हर महीने 3,000 की तय आर्थिक मदद मिलेगी, जो सीधे उनके बैंक खातों में जमा की जाएगी. खास बात यह है कि आम जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने इस बार आवेदन की प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल और बेहद आसान बना दिया है. आइए जानते हैं कि आप इसके लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं.

अन्नपूर्णा योजना के लिए आवेदन करने का तरीका

सबसे पहले, अन्नपूर्णा योजना की आधिकारिक सरकारी वेबसाइट खोलें. होमपेज पर दिए गए ऑनलाइन आवेदन करें (Apply Online) या नया पंजीकरण (New Registration) विकल्प को चुनें.

अपना मोबाइल नंबर डालें और अपने फ़ोन पर मिले वन-टाइम पासवर्ड (OTP) को डालकर उसे वेरिफ़ाई करें.

आवेदन फ़ॉर्म में अपना नाम, पता, उम्र और परिवार का विवरण सही-सही भरें.

पैसे के हस्तांतरण को आसान बनाने के लिए अपना बैंक खाता नंबर और IFSC कोड ध्यान से डालें.

अपने ज़रूरी दस्तावेज़ों (पहचान पत्र, बैंक पासबुक, फ़ोटो, आदि) को अपने मोबाइल कैमरे से साफ़-साफ़ स्कैन करें और उन्हें अपलोड करें.

पूरे फ़ॉर्म को एक बार फिर से जाँच लें, फिर “सबमिट करें” (Submit) बटन दबाएँ और भविष्य के संदर्भ के लिए अपना आवेदन नंबर सुरक्षित रख लें.

अन्नपूर्णा योजना के आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़

आधार कार्ड

राशन कार्ड

निवास का प्रमाण (अधिवास प्रमाण पत्र)

आय प्रमाण पत्र

सक्रिय मोबाइल नंबर

बैंक खाता पासबुक

पासपोर्ट आकार का फ़ोटो

अन्नपूर्णा योजना के लिए उम्र की क्या शर्त है?

पश्चिम बंगाल में 25 से 60 वर्ष की उम्र की महिलाएँ इस अन्नपूर्णा योजना का लाभ उठा सकती हैं. इस पहल के ज़रिए, सरकार ज़रूरतमंद महिलाओं को आर्थिक मदद देकर उन्हें सशक्त बनाने का लक्ष्य रखती है.

जो महिलाएं अन्नपूर्णा योजना के लिए योग्य नहीं हैं

यदि आप सरकारी नौकरी करती हैं, तो आप इस योजना का लाभ पाने के लिए योग्य नहीं होंगी. इसके अलावा, यदि आपको पहले से ही राज्य सरकार से कोई मासिक पेंशन मिल रही है, तो आप इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकती हैं. साथ ही, यदि आपके परिवार का कोई भी सदस्य आयकर देता है, तो आप इस योजना के लिए अयोग्य मानी जाएँगी.

आप अन्नपूर्णा योजना के लिए कब आवेदन कर सकते हैं?

यदि आप इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आप 1 जून, 2026 से अपना आवेदन जमा कर सकते हैं. सरकार ने इस उद्देश्य के लिए एक विशेष वेब पोर्टल शुरू किया है; महिलाएँ अपना आवेदन जमा करने के लिए इस पोर्टल पर जा सकती हैं.