महिलाओं की मौज! सरकार सीधे बैंक खाते में भेजेगी ₹3,000; जानिए ‘अन्नपूर्णा योजना’ में कैसे और कहां करना है अप्लाई!

देश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम कर रही हैं. जहां मध्य प्रदेश में लाड़ली बहना योजना ने महिलाओं को आर्थिक तौर पर मजबूर बनाया है तो इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल की सरकार ने भी अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत की है. इस योजना के तहत 25 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपये दिए जा रहे हैं. इस राशि से न सिर्फ महिलाओं का मनोबल बढ़ेगा बल्कि परिवारों का भी आर्थिक पक्ष मजबूत होगा. अन्नपूर्णा योदना को लाने के पीछे सरकार का लक्ष्य सीधा है कि जरूरतमंद महिलाओं को अपने दैनिक खर्च और परिवार की आवश्यकताओं के लिए इधर-उधर न जाना पड़े. इसके लिए सरकार ने आवेदन भी चालू कर दिए. हालांकि इस योजना से जुड़ने के लिए महिलाओं को कुछ शर्तें भी माननी होंगी.

हर महीने खाते में आएंगे 3,000

पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा योजना के तहत आवेदन करने वाली लाभार्थी महिलाओं के खाते में हर महीने 3,000 रुपये की सहायता राशि भेजी जाएगी. ये पैसा डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के जरिए सीधा महिलाओं के बैंक खाते में आएगा. यह अन्नपूर्णा स्कीम, साल 2021 में ममता बनर्जी सरकार द्वारा चलाई गई लक्ष्मी भंडार स्कीम की जगह ले रही है. इसलिए जो महिलाएं पहले से लक्ष्मी भंडार स्कीम का लाभ ले रही थीं, उनका नाम ऑटोमैटिक अन्नपूर्णा स्कीम में ट्रांसफर हो जाएगा.

कौन ले सकता है लाभ?

अन्नपूर्णा योजना के तहत 25 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं को शामिल किया गया है. यदि महिला की उम्र 25 से कम या 60 से ज्यादा है यानी उम्र निर्धारित सीमा से बाहर है तो आर्थिक सहायता नहीं मिलेगी.

जो महिलाएं सरकारी कर्मचारी हैं या परिवार के सदस्य सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं तो भी पात्र नहीं होंगी

यदि पहले से सरकारी पेंशन या अन्य सरकारी स्कीम का आर्थिक लाभ मिल रहा है तो भी आवेदन नहीं कर पाएंगी

जो भी महिलाएं इनकम टैक्स का भुगतान करती हैं या परिवार में इनकम टैक्स पेयर्स हैं तो भी आवेदन रद्ध हो जाएगा.

महिला के पास भारत की नागरिकता और पश्चिम बंगाल का स्थाई निवासी होना अनिवार्य शर्त है.

Thank you CM @SuvenduWB for your strong leadership in West Bengal. Annapurna Yojana will help many women by giving ₹3,000 every month directly to them. This will support families and make women more independent. A great step towards a better and stronger Bengal. pic.twitter.com/rJewnWHJ5C — Vanathi Srinivasan (@VanathiBJP) May 21, 2026

आवेदन में कौन-से दस्तावेज लगेंगे

शुभेंदु अधिकारी सरकार ने 1 जून 2026 से अन्नपूर्णा योजना के तहत रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चालू कर दी है. अन्नपूर्णा योजना के तहत एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च किया गया है,जहां आसानी से अपनी दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी अटैच करके आवेदन फॉर्म सब्मिट कर सकते हैं. महिलाएं अपने नजदीकी जन सुविधा केंद्र में भी संपर्क कर सकती हैं.

पश्चिम बंगाल का निवास प्रमाण पत्र

आधार कार्ड

राशन कार्ड

आय प्रमाण पत्र

रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर

बैंक खाता पासबुक

पासपोर्ट साइज फोटो

अन्नपूर्णा योजना- आवेदन प्रक्रिया

यदि आप भी पश्चिम बंगाल की निवासी हैं. अन्नपूर्णा योजना के तहत पात्रता की सभी शर्तें पूरी करती हैं. सभी दस्तावेज तैयार हैं तो myscheme.gov.in/schemes/aywb पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकती हैं. इसकी प्रोसेस नीचे दी गई है-

सबसे पहले अन्नपूर्णा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

होमपेज पर Apply Online या New Registration के ऑप्शन पर क्लिक करें.

अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालें. फोन पर मिले ओटीपी (OTP) को फिल करें. वेरिफाई करें.

आवेदन फॉर्म में अपना नाम, पता, आयु और परिवार की डिटेल्स सही तरीके से भर दें.

अपना बैंक खाते का नंबर और IFSC कोड को सावधानीपूर्वक दर्ज कराएं

मोबाइल कैमरे या ड्राइव के जरिए आवश्यक दस्तावेजों को क्लीयर स्कैन करें. अपलोड कर दें.

आखिरी में अपने आवेदन फॉर्म को दोबारा जांच लें. सभी जानकारी सही हो तो Submit बटन दबाएं.

लास्ट में अपने एप्लीकेशन नंबर सुरक्षित रख लें.

अधिक जानकारी के लिए अपने जिले के ब्लॉक कार्यालय, नगर निगम कार्यालय, पंचायत कार्यालय या जिला प्रशासन के निर्धारित केंद्रों पर संपर्क कर सकते हैं.

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