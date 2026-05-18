Annapurna Scheme 2026: मालामाल होंगी बंगाल की महिलाएं! हर महीने अकाउंट में आएंगे इतने रुपये; जानें कैसे करें अप्लाई?

Annapurna Scheme 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने महिलाओं के लिए अन्नपूर्णा भंडार योजना के तहत 3,000 रुपये की सहायता राशि मंजूर कर दी है. सरकार ने इस योजना को चरणबद्ध तरीके से शुरू करने का फैसला किया है. इस योजना के तहत 1 जून से हिलाओं को 3,000 रुपये की सहायता दी जाएगी. बता दें कि, इस योजना का वादा भाजपा ने अपने घोषणापत्र में किया था. वहीं जो महिलाएं लक्ष्मी भंडार योजना का लाभ उठा रही हैं, वह खुद इस योजना का हिस्सा बन जाएंगी. साथ ही इस योजना में आवेदन करने के लिए अलग पोर्टल की शुरूआत भी की जाएगी.

क्या है अन्नपूर्णा भंडार योजना?

2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा में अन्नपूर्णा भंडार योजना को लेकर वादा किया गया था. यह योजना पश्चिम बंगाल में महिलाओं के लिए शुरू की जाने वाली एक नई स्कीम है. यह मौजूदा ‘लक्ष्मी भंडार योजना’ की जगह लेने वाली है. इस योजना का काम गरीब परिवारों की महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है. इस योजना के तहत महिलाओं को घर चलाने के लिए जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है. जिस योजना के तहत महिलाओं को ‘डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर’ (DBT) की माध्यम से हर महीने महिलाओं को करीब 3 हजार रुपये दिए जाएंगे.

कौन कर सकता है योजना में आवेदन?

इस योजना में केवल महिलाएं आवेदन कर सकती हैं.

पश्चिम बंगाल का स्थायी निवासी

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवार

25 साल से अधिक उम्र

राशन कार्ड धारक

योजना के लिए जरूरी दस्तावेज

आधार कार्ड

वोटर ID कार्ड

निवास प्रमाण पत्र

राशन कार्ड

पासबुक

आय प्रमाण पत्र

पासपोर्ट आकार के फ़ोटो

Bahraich Accident: उत्तर प्रदेश में भयानक सड़क हादसा, कई लोगों की मौत; पूरे राज्य में मचा हड़कंप

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

आधिकारिक पोर्टल पर जाएं (अभी घोषित होना बाकी है).

‘Apply Online’ विकल्प पर क्लिक करें.

अपना मोबाइल नंबर और सत्यापन के लिए प्राप्त OTP दर्ज करें.

आवेदन पत्र में अपनी व्यक्तिगत और पारिवारिक जानकारी भरें.

आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें.

फ़ॉर्म जमा करें और आवेदन संदर्भ संख्या नोट कर लें.

संबंधित विभाग से सत्यापन और अनुमोदन की प्रतीक्षा करें.

Box Office Collection: ‘पति पत्नी और वो दो’ ने बडे पर्दे पर मचाया धमाल, रविवार को छापे धडाधड नोट; जानें कितना हुआ कलेक्शन