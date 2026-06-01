Annapurna Yojana: पैसा आने से पहले अपडेट करें बैंक डिटेल्स, वरना नहीं मिलेंगे 3000 रुपये; जानें पूरी प्रक्रिया

Annapurna Yojana:पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने पिछले हफ़्ते घोषणा की थी कि ‘अन्नपूर्णा योजना’ के तहत फंड ट्रांसफर का पहला फ़ेज़ 3 जून से शुरू होगा जिसमें योग्य महिला लाभार्थियों को सीधे उनके बैंक अकाउंट में ₹3,000 मिलेंगे. चूंकि लक्ष्मीर भंडार के लाभार्थियों को प्रस्तावित अन्नपूर्णा भंडार स्कीम में अपने आप शिफ्ट किए जाने की उम्मीद है इसलिए कई लाभार्थियों को इनएक्टिव अकाउंट, गलत जानकारी, DBT फेलियर या बैंक बदलने जैसी समस्याओं के कारण अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स अपडेट करने की ज़रूरत पड़ सकती है.पेमेंट आसानी से पाने के लिए अपने आधार से जुड़े बैंक अकाउंट को एक्टिव और अपडेट रखना भी ज़रूरी है.पैसे क्रेडिट होने से पहले बैंक अकाउंट की डिटेल्स अपडेट करने का तरीका यहां बताया गया है.

चेक करें कि आपका अकाउंट आधार से लिंक है या नहीं

अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स अपडेट करने से पहले, पहले चेक करें कि DBT पेमेंट पाने के लिए अभी आपका कौन सा बैंक अकाउंट आपके आधार से लिंक है. अगर लिंक किया गया अकाउंट गलत है या अब इस्तेमाल में नहीं है, तो उसे अपडेट करना और आधार से लिंक करना ज़रूरी है.

कैसे चेक करें?

NPCI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.

‘कस्टमर’ सेक्शन पर क्लिक करें और फिर ‘भारत आधार सीडिंग इनेबलर (BASE)’ ऑप्शन चुनें.

‘आधार मैप्ड स्टेटस’ ऑप्शन पर क्लिक करें.

अपना आधार नंबर, कैप्चा कोड डालें और ‘चेक स्टेटस’ पर क्लिक करें.

अपने आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर भेजा गया OTP डालें.

स्क्रीन पर आपके आधार से लिंक बैंक अकाउंट, बैंक का नाम और DBT स्टेटस दिखेगा.

डिटेल्स कैसे अपडेट करें?

अगर गलत बैंक अकाउंट लिंक है, तो क्लियरटैक्स के अनुसार, अन्नपूर्णा भंडार पेमेंट सही अकाउंट में क्रेडिट हो, यह पक्का करने के लिए इसे अपडेट करना ज़रूरी है.

NPCI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.

‘कस्टमर’ सेक्शन पर क्लिक करें और फिर ‘भारत आधार सीडिंग इनेबलर (BASE)’ ऑप्शन चुनें.

‘आधार सीडिंग/डीसीडिंग’ ऑप्शन पर क्लिक करें.

अपना आधार नंबर डालें और अपने बैंक अकाउंट को आधार से लिंक या अपडेट करने के लिए ‘सीडिंग’ ऑप्शन चुनें.

पोर्टल पर बैंकों की लिस्ट में से अपने नए बैंक का नाम चुनें.

सीडिंग टाइप चुनें:

अगर पहले कोई बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं था, तो ‘फ्रेश सीडिंग’ ऑप्शन चुनें.

अगर आप उसी बैंक में दूसरा अकाउंट बदलना चाहते हैं, तो ‘मूवमेंट – सेम बैंक विद अदर अकाउंट’ चुनें.

गर आप आधार से लिंक्ड बैंक अकाउंट को दूसरे बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो ‘मूवमेंट – फ्रॉम वन बैंक टू अदर बैंक’ चुनें.

नया बैंक अकाउंट नंबर डालें और उसे कन्फर्म करें.

डिक्लेरेशन एक्सेप्ट करें, कैप्चा कोड डालें और ‘सबमिट’ पर क्लिक करें.

टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ें और ‘एग्री एंड कंटिन्यू’ पर क्लिक करें.

आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर पर भेजा गया OTP डालें और ‘कन्फर्म’ करें.

एप्लीकेशन फॉर्म की आलोचना

12 पेज के एप्लीकेशन फॉर्म, जिसमें महिलाओं को परिवार के हर सदस्य के बारे में पूरी जानकारी देनी होती है की कई जगहों से आलोचना हुई है, कुछ लोगों का आरोप है कि बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन से असली बेनिफिशियरी बाहर हो सकते हैं.