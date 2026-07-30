Home > बिहार > Who is Anil Agarwal: कभी पटना की सड़कों पर बेचते थे कबाड़, आज बांट रहे 3 हजार करोड़ का मुनाफा! जानिए अनिल अग्रवाल की नेटवर्थ

Who is Anil Agarwal: कभी पटना की सड़कों पर बेचते थे कबाड़, आज बांट रहे 3 हजार करोड़ का मुनाफा! जानिए अनिल अग्रवाल की नेटवर्थ

15 की उम्र में पढ़ाई छोड़ी और 2000 रुपया लेकर मुंबई आए! जानिए 'कबाड़ वाले' लड़के से 40,000 करोड़ का साम्राज्य बनाने वाले अनिल अग्रवाल की पूरी कहानी.

By: Shivani Singh | Published: July 30, 2026 6:23:36 PM IST

15 की उम्र में पढ़ाई छोड़ी और 2000 रुपया लेकर मुंबई आए! जानिए 'कबाड़ वाले' लड़के से 40,000 करोड़ का साम्राज्य बनाने वाले अनिल अग्रवाल की पूरी कहानी
15 की उम्र में पढ़ाई छोड़ी और 2000 रुपया लेकर मुंबई आए! जानिए 'कबाड़ वाले' लड़के से 40,000 करोड़ का साम्राज्य बनाने वाले अनिल अग्रवाल की पूरी कहानी


अनिल अग्रवाल द्वारा वेदांता के डिमर्जर की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के बाद, देश की प्रमुख एल्युमिनियम कंपनी ‘वेदांता एल्युमिनियम मेटल लिमिटेड’ (VAML) के बोर्ड ने 30 जुलाई 2026 को शेयरधारकों और कर्मचारियों के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं. कंपनी ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए ₹1 फेस वैल्यू वाले प्रति शेयर पर ₹8 के पहले अंतरिम डिविडेंड को मंजूरी दी है, जिससे निवेशकों को कुल ₹3,128.55 करोड़ का भुगतान किया जाएगा, जिसकी रिकॉर्ड डेट 5 अगस्त 2026 तय की गई है. इसके साथ ही, कर्मचारियों को इनाम देने के मकसद से बोर्ड ने ‘VAML ESOP 2026’ और ‘ESPP’ योजनाओं को हरी झंडी दिखाई है, जिसके तहत ‘VAML ESOS Trust’ के जरिए कुल चुकता शेयर पूंजी का 5% तक हिस्सा पात्र कर्मचारियों को ₹1 की फेस वैल्यू या तय कीमत पर ऑफर किया जाएगा. इन सकारात्मक फैसलों के चलते वेदांता एल्युमिनियम के शेयरों में करीब 4% की तेजी देखी गई और यह लगभग ₹457 पर कारोबार करता नजर आया.

कहते हैं कि अगर हौसलों में उड़ान हो, तो कोई भी रुकावट आपको मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती. यह बात प्राकृतिक संसाधनों और माइनिंग क्षेत्र के सबसे प्रमुख चेहरों में शुमार वेदांता लिमिटेड के संस्थापक अध्यक्ष अनिल अग्रवाल पर बिल्कुल सटीक बैठती है. पटना की गलियों से शुरू हुआ उनका सफर आज लंदन के बिजनेसमैन सर्कल तक पहुंच चुका है. कबाड़ का काम करने वाले एक आम युवा ने कैसे अरबों डॉलर का ग्लोबल एम्पायर खड़ा किया, यह किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है.

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पटना के स्कूल से मुंबई का 2000 रुपये वाला सफर

1954 में बिहार के पटना में एक निचले-मध्यमवर्गीय मारवाड़ी परिवार में जन्मे अनिल अग्रवाल के शुरुआती दिन काफी संघर्षों भरे थे. पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने पटना के स्कूल से अपनी शुरुआती पढ़ाई की, लेकिन परिवार के कबाड़ के कारोबार में हाथ बंटाने के लिए लगभग 15 साल की उम्र में ही पढ़ाई छोड़ दी.

किताबी ज्ञान के बजाय व्यावहारिक अनुभव पर भरोसा करने वाले अनिल 1973 में महज 19 साल की उम्र में जेब में सिर्फ ₹2,000 लेकर सपनों की नगरी मुंबई आ गए.

जब 9 बिजनेस फेल हुए, तब मिली सफलता की चाबी

मुंबई आना आसान था, लेकिन वहां टिकना उतना ही मुश्किल साबित हुआ. करियर की शुरुआत में उन्हें एक के बाद एक लगातार 9 बिजनेसों में असफलता का मुंह देखना पड़ा. लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. आखिरकार, नॉन-फेरस स्क्रैप मेटल (गैर-लौह धातु) के कारोबार में उन्हें सफलता का रास्ता मिला.

1976 में उन्होंने स्टरलाइट इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड की नींव रखी. कॉपर वायर और रॉड बनाने से शुरू हुई यह कंपनी धीरे-धीरे एक बड़ी कॉपर स्मेल्टर के रूप में उभरी. इसके बाद अनिल अग्रवाल ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा.

  • 2001 (बालको का अधिग्रहण): एल्युमिनियम क्षेत्र में कदम रखा.
  • 2002 (हिंदुस्तान जिंक का अधिग्रहण): जिंक और लेड बिजनेस में बड़ा विस्तार किया.
  • 2003 (LSE में ऐतिहासिक लिस्टिंग): वेदांता रिसोर्सेज को लंदन स्टॉक एक्सचेंज में $1 बिलियन के वैल्यूएशन पर लिस्ट कराया. यह उस समय धातुओं और खनन क्षेत्र के सबसे बड़े वैश्विक आईपीओ में से एक था.

0.4% जीडीपी और लाखों नौकरियां

आज अनिल अग्रवाल के मार्गदर्शन में वेदांता ग्रुप भारत के अलावा ज़ाम्बिया, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड तक फैला हुआ है. जिंक (हिंदुस्तान जिंक), कॉपर (स्टरलाइट कॉपर), एल्युमिनियम (बालको), और ऑयल एंड गैस (केयर्न इंडिया) जैसे प्रमुख सेक्टरों में इस समूह का दबदबा है.

कंपनी भारत की कुल जीडीपी में लगभग 0.4% का योगदान देती है और अपनी सप्लाई चेन के जरिए लगभग 12 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार (Indirect Jobs) पैदा करती है.

नेटवर्थ और लाइफस्टाइल

फोर्ब्स (2026) की रिपोर्ट्स के मुताबिक, अनिल अग्रवाल और उनके परिवार की कुल संपत्ति लगभग $4.2 से $4.9 बिलियन (₹35,000 से ₹40,000 करोड़) के बीच है. वेदांता रिसोर्सेज की $10 बिलियन से अधिक की हिस्सेदारी के अलावा उनका रियल एस्टेट और निजी संपत्तियों में भी बड़ा निवेश है.

इतनी अपार दौलत के बावजूद 72 वर्ष के अनिल अग्रवाल साधारण जीवन जीने में विश्वास रखते हैं.

परिवार: पत्नी किरण अग्रवाल, बेटे अग्निवेश अग्रवाल (इसी साल जनवरी में उनके बेटे की आसमयिक निधन हो गया) और बेटी प्रिया अग्रवाल ( वर्तमान में वह वेदांता (Vedanta) में नॉन-एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर).

शौक: रोजाना ध्यान (Meditation) करना, कलाकृतियां (Art) एकत्र करना और साधारण जीवनशैली अपनाना उनकी आदतों में शामिल है.

75% संपत्ति दान करने का संकल्प

अनिल अग्रवाल सिर्फ बिजनेस में ही आगे नहीं हैं, बल्कि देने के मामले में भी काफी दरियादिल हैं. अनिल अग्रवाल फाउंडेशन (2021) के जरिए उन्होंने अपनी 75% संपत्ति (लगभग ₹25,000+ करोड़) समाज सेवा के लिए दान करने का वादा किया है. ‘नंद घर’ प्रोजेक्ट के तहत वे ग्रामीण इलाकों में पोषण, बच्चों की शिक्षा और आंगनवाड़ियों के विकास के लिए ₹5,000 करोड़ खर्च कर रहे हैं, जिससे लाखों बच्चों और महिलाओं को मदद मिल रही है.

राजस्थान रतन और फिक्की (FICCI) लाइफटाइम अचीवमेंट जैसे अवॉर्ड्स से सम्मानित अनिल अग्रवाल की यह कहानी साबित करती है कि अगर विजन साफ हो और इरादे मजबूत हों, तो शून्य से भी शिखर तक पहुंचा जा सकता है.

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