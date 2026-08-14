Businessman Love Story: 17 साल की लड़की पर आया दिल, बीच में छोड़ दिया एग्जाम, दादी की अंगूठी से किया इजहार

Anand Mahindra Love Story: आनंद महिंद्रा को आज किसी पहचान की जरूरत नहीं है. बिजनेस जगत में अपनी अलग पहचान बनाने वाले आनंद महिंद्रा अपनी सोशल मीडिया पोस्ट और प्रेरक कहानियों के लिए भी खूब चर्चित रहते हैं. उनकी जिंदगी का एक पहलू ऐसा भी है, जो उनकी कारोबारी छवि से बिल्कुल अलग है, उनकी लव स्टोरी.

आनंद महिंद्रा की पत्नी अनुराधा महिंद्रा खुद मीडिया और पब्लिशिंग की दुनिया में एक जाना-पहचाना नाम हैं. दोनों की मुलाकात और फिर शादी की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लगती.

पहली नजर में हुआ प्यार

आनंद महिंद्रा जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे, तब एक असाइनमेंट के सिलसिले में इंदौर पहुंचे थे. यहीं उनकी मुलाकात अनुराधा से हुई. उस समय अनुराधा की उम्र करीब 17 साल थी और वह सोफिया कॉलेज में पढ़ रही थीं. बताया जाता है कि पहली मुलाकात में ही आनंद अनुराधा से प्रभावित हो गए थे. उनका मन पढ़ाई से ज्यादा अनुराधा के साथ समय बिताने में लगने लगा. यहां तक कि उन्होंने एक सेमेस्टर की परीक्षा तक छोड़ दी. यह फैसला उस दौर में उनके लिए काफी बड़ा था.

दादी की अंगूठी से किया था प्रपोज

आनंद ने अनुराधा को प्रपोज करने के लिए कोई महंगा तोहफा या भव्य तरीका नहीं चुना. उन्होंने अपनी दादी की दी हुई अंगूठी से अनुराधा के सामने शादी का प्रस्ताव रखा. इस सादगी भरे प्रपोजल ने उनकी प्रेम कहानी को और खास बना दिया. दोनों ने परिवार की मौजूदगी में 17 जून 1985 को शादी की. शादी के बाद यह जोड़ा अमेरिका गया, जहां दोनों ने आगे की पढ़ाई जारी रखी.

कौन हैं अनुराधा महिंद्रा?

अनुराधा महिंद्रा की पहचान सिर्फ आनंद महिंद्रा की पत्नी के रूप में नहीं है. वह मीडिया और पब्लिशिंग इंडस्ट्री में अपनी उपलब्धियों के लिए जानी जाती हैं. उन्होंने लग्जरी लाइफस्टाइल मैगजीन Verve की शुरुआत की और Man’s World मैगजीन की सह-संस्थापक भी रहीं. उन्होंने बोस्टन यूनिवर्सिटी में कम्युनिकेशन से जुड़ी पढ़ाई की और बाद में पत्रकारिता व पब्लिशिंग के क्षेत्र में करियर बनाया.

परिवार और समाजसेवा में भी सक्रिय

आनंद और अनुराधा महिंद्रा की दो बेटियां हैं. वहीं अनुराधा शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रही हैं. वह K.C. Mahindra Education Trust से जुड़ी रही हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में जरूरतमंद छात्रों की मदद करता है. आनंद महिंद्रा भी सामाजिक कार्यों और परोपकारी पहलों के लिए जाने जाते हैं. यही वजह है कि दोनों की जोड़ी केवल सफलता की कहानी नहीं, बल्कि साथ, समर्थन और सामाजिक जिम्मेदारी की मिसाल भी पेश करती है.

आनंद महिंद्रा और अनुराधा की कहानी यह बताती है कि बड़े मुकाम हासिल करने के बावजूद जिंदगी में रिश्तों की अहमियत अपनी जगह कायम रहती है और कभी-कभी एक साधारण सी अंगूठी भी प्रेम की सबसे यादगार निशानी बन जाती है.