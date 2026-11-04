Amul Price Hike: घी और मक्खन हुए महंगे! दिवाली से पहले अमूल ने दिया मंहगाई का झटका; कितनी बढ़ी कीमतें और क्या है नए रेट?

Amul New Price List 2026: दिवाली का त्योहार नजदीक आते ही घरों में मिठाइयां और पकवान बनाने की तैयारियां शुरू हो जाती हैं. लेकिन इस बार त्योहार की तैयारी के बीच आम लोगों की जेब पर महंगाई का असर पड़ सकता है. देश की प्रमुख डेयरी कंपनी अमूल ने घी और मक्खन की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है. गुजरात को-ऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन (GCMMF) की ओर से बेचे जाने वाले इन उत्पादों के नए दाम लागू हो गए हैं. ऐसे में चलिए जानें कि अमूल ने घी और मक्खन में कितनी बढ़ोतरी की है और अब इनके नए क्या रेट हैं?

अमूल घी के नए रेट कितने हुए?

अमूल ने घी की अलग-अलग पैकिंग की कीमतों में इजाफा किया है. एक किलो अमूल घी का डिब्बा अब 630 रुपये के बजाय 680 रुपये में मिलेगा. यानी सीधे 50 रुपये की बढ़ोतरी हुई है. वहीं, 500 ग्राम प्योर घी की थैली की कीमत 325 रुपये से बढ़ाकर 345 रुपये कर दी है. इसके अलावा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अमूल गाय का घी 740 रुपये प्रति लीटर, सागर घी 710 रुपये और भैंस का घी 720 रुपये प्रति लीटर की कीमत पर सूचीबद्ध है.

अमूल ने घी के दाम भी बढ़ा दिए हैं. मक्खन का 100 ग्राम का पैकेट अब 63 रुपये की जगह 66 रुपये में मिलेगा. मक्खन के 500 ग्राम के पैकेट के दाम में 15 रुपये की बढ़ोतरी की गई है. अब यह 325 रुपये में मिलेगा.

घी की डिमांड क्यों बढ़ रही है?

दाम बढ़ने के बीच, मार्केट में घी की अवेलेबिलिटी को लेकर भी दिक्कतें आई हैं. वडोदरा और अहमदाबाद के रिटेलर्स के मुताबिक, गणेश उत्सव के बाद से अमूल गाय के घी की सप्लाई पर असर पड़ा है. पुणे, कोलकाता और जम्मू-कश्मीर से भी कमी की शिकायतें मिली हैं.

इसका एक बड़ा कारण मिलावटी घी पर कार्रवाई माना जा रहा है. पिछले छह महीनों में गुजरात और राजस्थान में लगभग 200,000 किलोग्राम नकली घी ज़ब्त किया गया है. इस वजह से कस्टमर्स भरोसेमंद ब्रांड्स की तरफ जा रहे हैं. त्योहारों के दौरान घी की मांग बढ़ने से सप्लाई पर भी दबाव पड़ रहा है. ऐसे में दिवाली से पहले घी और मक्खन की बढ़ी कीमतें आम उपभोक्ताओं के घरेलू बजट पर असर डाल सकती हैं.