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Milk Price Hike: कल से दूध के 1 लीटर पैकेट पर देने होंगे ₹2 ज्यादा; अमूल और मदर डेयरी ने बढ़ाया दाम

Amul Mother Dairy Milk Price Hike: देश में अमूल और मदर डेयरी ने बुधवार यानी आज दूध की कीमतों में ₹2 प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की है. पहले अमूल ने दो रुपये कीमत बढ़ाई थी, जिसके महज आधे घंटे बाद मदर डेयरी ने भी दूध की कीमत ₹2 प्रति लीटर बढ़ा दी हैं.

By: Shristi S | Published: May 13, 2026 8:38:47 PM IST

अमूल और मदर डेयरी दूध ₹2 हुआ महंगा
अमूल और मदर डेयरी दूध ₹2 हुआ महंगा


Amul Mother Dairy Milk Price Hike: देश में अमूल और मदर डेयरी ने बुधवार यानी आज दूध की कीमतों में ₹2 प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की है. पहले अमूल ने दो रुपये कीमत बढ़ाई थी, जिसके महज आधे घंटे बाद मदर डेयरी ने भी दूध की कीमत ₹2 प्रति लीटर बढ़ा दी हैं. यह नई दरें गुरुवार यानी 14 मई 2026 से लागू हो जाएंगी. 

अमूल और मदर डेयरी ने अपने दूध के सभी मुख्य प्रकारों और पैक साइज़ की कीमतें बढ़ा दी हैं. वहीं आधे लीटर पैकेट पर ₹ 1 रुपये की बढ़ोतरी की गई है. 

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क्यों लिया गया दूध के दाम बढ़ाने का फैसला

गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के अनुसार, यह फैसला पशुओं के चारे, पैकेजिंग और ईंधन की बढ़ती लागत के कारण लिया गया है. अमूल का कहना है कि यह बढ़ोतरी 2.5% से 3.5% के बीच है। मई 2025 के बाद यह पहली बार है जब दूध की कीमतें बढ़ाई गई हैं.

उत्पादन और परिचालन लागत लगातार बढ़ रही है

सहकारी संस्था के अनुसार, दूध से जुड़ी उत्पादन और परिचालन लागत लगातार बढ़ रही है. पशुओं के चारे की बढ़ती लागत और परिवहन खर्च में वृद्धि के कारण, समय-समय पर दूध की कीमतों में संशोधन करना ज़रूरी हो जाता है. पिछले कुछ वर्षों में, डेयरी उद्योग को बढ़ती इनपुट लागतों से काफ़ी दबाव का सामना करना पड़ा है.

मई 2025 में कीमतें ₹2 प्रति लीटर बढ़ाई गई थीं

इससे पहले, 1 मई 2025 को, गुजरात और अन्य राज्यों में अमूल दूध के सभी प्रकारों की कीमत में ₹2 प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी. उससे पहले, 4 जून 2024 को भी सभी प्रकारों की कीमतें बढ़ाई गई थीं; उस समय भी यह बढ़ोतरी ₹2 प्रति लीटर थी.

Tags: Amul milkhome-hero-pos-2milkmother dairy milkPrice Hike
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