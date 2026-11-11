Amul Milk: पहले मदर डेयरी, अब अमूल ने दूध के दाम बढ़ाकर दिया जेब पर झटका; कितनी बढ़ी कीमत और कब से लागू होंगे नए दर?

Amul Milk Price Hike: महंगाई का असर अब आम आदमी की रसोई के बजट पर और बढ़ने वाला है. मदर डेयरी के बाद देश की प्रमुख डेयरी कंपनी अमूल ने भी दूध की कीमतों में बढ़ोतरी का फैसला किया है. गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन (GCMMF) ने अमूल के ताजा पैक दूध के कुछ प्रमुख वेरिएंट के दाम करीब 4 से 5.5 प्रतिशत तक बढ़ाने की घोषणा की है. ऐसे में रोजाना दूध खरीदने वाले परिवारों के अब पहले के मुकाबले ज्यादा कितने ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे और ये नए दर कब से लागू होंगे.

अमूल ताज़ा और गोल्ड की कीमतें कितनी बढ़ी हैं और कब से होंगे लागू?

अमूल ने अपने सबसे ज़्यादा बिकने वाले वेरिएंट, ताज़ा टोन्ड मिल्क और गोल्ड मिल्क की कीमतें बढ़ा दी हैं. कंपनी के मुताबिक, अमूल ताज़ा टोन्ड मिल्क (3 परसेंट फैट) की कीमत 2 प्रति लीटर रुपये बढ़ाई गई है, जो लगभग 3.3 परसेंट की बढ़ोतरी है.

अमूल गोल्ड (6 परसेंट फैट) की कीमत 4 प्रति लीटर रुपये बढ़ाई गई है, जो लगभग 5.5 परसेंट की बढ़ोतरी है. नए रेट 12 नवंबर से लागू होंगे. इसका मतलब है कि इन दोनों वेरिएंट का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को अब हर लीटर दूध के लिए ज़्यादा पैसे देने होंगे.

दूध की कीमतें क्यों बढ़ाई गई हैं?

GCMMF के मुताबिक, दूध की कीमतों में बढ़ोतरी का मुख्य कारण प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग कॉस्ट में लगातार बढ़ोतरी है. पिछले एक साल में हरे और सूखे चारे के साथ-साथ जानवरों के चारे में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है. इनमें ऑयल केक, मक्का और गुड़ जैसे प्रोडक्ट शामिल हैं.

इसके अलावा, दूध की पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाली फिल्म और फ्यूल की कीमत भी बढ़ गई है. कंपनी ने कहा कि गुजरात समेत देश के कई हिस्सों में कम और असमान बारिश के कारण पशुपालकों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. इसलिए, दूध बनाने वाले किसानों को बेहतर पेमेंट देना ज़रूरी हो गया है.

कीमतों में बढ़ोतरी से किसानों को फ़ायदा होगा

अमूल का कहना है कि पिछले साल, उसके सदस्य दूध यूनियनों ने दूध खरीदने की कीमतों में 4 से 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है. रिटेल कीमत में बदलाव का मकसद किसानों को बेहतर पेमेंट दिलाने में मदद करना है.

GCMMF के अनुसार, अमूल के कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर में कंज्यूमर्स से होने वाली कमाई का लगभग 80 प्रतिशत देश भर के लगभग 3.6 मिलियन दूध प्रोड्यूसर्स तक पहुंचता है. कंपनी का दावा है कि दूध की बिक्री की कीमतों में बढ़ोतरी का एक बड़ा हिस्सा किसानों को भी मिलेगा, जिससे उन्हें फाइनेंशियल मदद मिलेगी और वे दूध का प्रोडक्शन जारी रखने के लिए प्रोत्साहित होंगे. मदर डेयरी के बाद, अमूल की कीमतों में बढ़ोतरी से दूध कंज्यूमर्स के महीने के खर्च पर असर पड़ना तय है.