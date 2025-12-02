Home > व्यापार > शेयर बाजार से निवेशक नाराज! निवेशकों ने 2 महीने में निकाले 25,000 करोड़ रुपये

शेयर बाजार से निवेशक नाराज! निवेशकों ने 2 महीने में निकाले 25,000 करोड़ रुपये

भारतीय बाज़ारों में यह उछाल आया तो आम निवेशकों ने बाज़ार से दूरी बना ली. बाज़ार रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया लेकिन रिटेल निवेशकों ने स्टॉक्स में निवेश नहीं किया, बल्कि बेच दिया.

By: Anshika thakur | Published: December 2, 2025 12:14:25 PM IST

Indian Stock Market
Indian Stock Market


Indian Stock Market: अक्टूबर से ही भारतीय शेयर बाज़ार में तेज़ी का ट्रेंड रहा है और नवंबर के आखिर में निफ्टी ने 26,000 का अहम लेवल पार कर लिया और दिसंबर में 26,325 का रिकॉर्ड हाई बनाया. हैरानी की बात है कि जब भारतीय बाज़ारों में यह उछाल आया तो आम निवेशकों ने बाज़ार से दूरी बना ली. बाज़ार रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया लेकिन रिटेल निवेशकों ने स्टॉक्स में निवेश नहीं किया, बल्कि बेच दिया. 

NSE डेटा से पता चलता है कि आम निवेशकों ने अक्टूबर में लगभग ₹13,776 करोड़ और नवंबर में ₹11,544 करोड़ बेचे, वो भी ऐसे समय में जब मार्केट का माहौल सुधर रहा था. अक्टूबर में सेंसेक्स और निफ्टी 4 परसेंट से ज़्यादा और नवंबर में 2 परसेंट बढ़े. 

क्या मार्केट गिर रही है बिकवाली की वजह से या मुनाफा लेने के लिए?

मार्केट एनालिस्ट का कहना है कि रिटेल इन्वेस्टर्स को साल की शुरुआत से ही उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ रहा है. हालांकि अक्टूबर और नवंबर में मार्केट में रिकवरी शुरू हुई लेकिन कई छोटे इन्वेस्टर्स ने इस मौके का फायदा उठाकर प्रॉफिट बुक कर लिया.

क्यों छोटे निवेशक शेयर बाजार से दूर हैं?

स्वास्तिका इन्वेस्टमार्ट के रिसर्च हेड संतोष मीणा ने कहा, “सोने और चांदी में तेज़ उछाल के कारण निवेशक शेयर बाज़ार से दूर हो गए हैं.” उन्होंने कहा कि इक्विटी पोर्टफोलियो कम किए जा रहे हैं लेकिन SIP फ्लो स्थिर रहने से बाज़ार का भरोसा बना हुआ है। हालांकि निवेशक स्टॉक के बजाय मल्टी-एसेट एलोकेशन फंड में एकमुश्त निवेश कर रहे हैं.

साल की शुरुआत से ही सोने और चांदी में ज़बरदस्त बढ़त देखी गई है, जिससे निवेशकों का रुझान शेयरों से काफी कम हो गया है. 2025 में अब तक सोने की कीमतें 61 प्रतिशत बढ़ी हैं, जबकि चांदी में 96 प्रतिशत से ज़्यादा की बढ़त हुई है जिससे ऐसे समय में जबरदस्त रिटर्न मिला है जब शेयर बाज़ार के कुछ हिस्से अस्थिर और असमान बने हुए हैं.

Tags: Indian stock marketMarket RallyNifty 26000Retail InvestorsSensex Movement
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

रोजाना खजूर खाने से मिलेंगे ये जबरदस्त फायदे, दिल के...

December 2, 2025

पफर जैकेट को करना चाहते हैं साफ, तो इन आसान...

December 2, 2025

इस रेसिपी से 10 मिनट में बनाएं विंटर स्पेशल ग्रीन...

December 2, 2025

सर्दियों में बाजरे की रोटी खाने से ठीक होती हैं...

December 2, 2025

स्नैक्स में खाना चाहते हैं कुछ चटपटा, तो इस रेसिपी...

December 2, 2025

रोजाना एक अनार खाने से मिलेंगे कई फायदे, हीमोग्लोबिन बढ़ाने...

December 2, 2025
शेयर बाजार से निवेशक नाराज! निवेशकों ने 2 महीने में निकाले 25,000 करोड़ रुपये

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

शेयर बाजार से निवेशक नाराज! निवेशकों ने 2 महीने में निकाले 25,000 करोड़ रुपये
शेयर बाजार से निवेशक नाराज! निवेशकों ने 2 महीने में निकाले 25,000 करोड़ रुपये
शेयर बाजार से निवेशक नाराज! निवेशकों ने 2 महीने में निकाले 25,000 करोड़ रुपये
शेयर बाजार से निवेशक नाराज! निवेशकों ने 2 महीने में निकाले 25,000 करोड़ रुपये