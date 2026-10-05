Amazon vs Flipkart Sale 2026: इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्टफोन और किचन का सामान लेना है? दोनों में से कहां मिलेगी ज्यादा बेहतरीन और सस्ती डील, जानें ऑफर्स

Amazon vs Flipkart Sale 2026: त्योहारी सीजन शुरु होते ही ऑनलाइन शॉपिंग को लेकर लोगों में एक अलग ही क्रेज देखने के लिए मिलता है. इस दौरान अमेजन और फ्लिपकार्ट पर सेल आती है, जिससे लोग जमकर खरीदारी करते हैं. हालांकि, इन प्लेटफॉर्म्स पर कंपनी द्वारा काफी जबरदस्त डिस्काउंट दिया जाता है. Amazon Great Indian Festival सेल 2026 के साथ ही फ्लिपकार्ट बिग बिलियन सेल दोनों की ही सेल बहुत जल्दी शुरु होने जा रही है.

ऐसे में ग्राहकों के मन में यह सवाल आता है कि दोनों ही सेल में से उन्हें किचन के सामान, इलेक्ट्रिक आइटम्स और स्मार्टफोन आदि में से ज्यादा डिस्काउंट कहां देखने के लिए मिलेगा. दोनों में से यूजर्स के लिए कौन सी डील ज्यादा किफायती रहने वाली है. चलिए विस्तार से जानते हैं इसके बारे में.

अमेजन में कौन से डिस्काउंट मिलेंगे?

Amazon Great Indian Festival सेल 2026 में आपको कई जबरदस्त डिस्काउंट मिलने वाले हैं. यहां आपको लैपटॉप पर 40 फीसदी मिलने के साथ ही स्मार्टफोन्स पर 40 प्रतिशत का डिस्काउंट मिल रहा है. इसके साथ ही हेडफोन्स, स्मार्टवॉच और ऑडियो सिस्टम पर 70 प्रतिशत तक का डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा. इसके साथ ही कैमरा और वीडियो गेम्स के साथ ही प्रिंटर पर आपको 50 प्रतिशत तक का डिस्काउंट मिलेगा. अगर आप TV लेना चाहते हैं तो इसपर आपको 65% तक की छूट मिलेगी.

फ्लिपकार्ट में भी मिलेगा जबरदस्त डिस्काउंट

Flipkart पर आपको कई प्रोक्ट्स पर जबरदस्त डिस्काउंट देखने के लिए मिल सकता है. फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करने पर TVs & Appliances पर आपको 80% तक का डिस्काउंट मिल सकता है. हालांकि, यह डिस्काउंट आपको बैंक ऑफर्स के बाद मिलेगा. मोबाइल और टैबलेट लेने पर आपको 75% तक का डिस्काउंट मिलेगा. वहीं, एयर कंडीशनर लेने पर आपको 60% तक का डिस्काउंट मिलेगा.