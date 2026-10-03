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Amazon Great Indian Festival Sale: 8 अक्टूबर से शुरू होगी बड़ी सेल, इन स्मार्टफोन से लेकर टीवी और घरेलू सामान पर 80% तक की छूट, जानें पूरी डिटेल

माना जा रहा है कि कुछ प्रोडक्ट्स पर तो आपको 80 फीसदी तक का भी डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाए. चलिए जानते हैं किन प्रोडक्ट्स पर आपको बड़ा डिस्काउंट मिल सकता है.

By: Kunal Mishra | Last Updated: October 3, 2026 4:00:07 PM IST

Amazon Great Indian Festival Sale: 8 अक्टूबर से शुरू होगी बड़ी सेल, इन स्मार्टफोन से लेकर टीवी और घरेलू सामान पर 80% तक की छूट, जानें पूरी डिटेल


Amazon Great Indian Festival Sale: अगर आप इस फेस्टिव सीजन नया स्मार्टफोन, टीवी, लैपटॉप, टैबलेट और किचन अप्लायंस आदि खरीदने की तैयारी कर रहे हैं, तो Amazon Great Indian Festival Sale आपके लिए काफी काम की हो सकती है. Amazon ने 2026 की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल की तारीख का ऐलान कर दिया है. कंपनी के मुताबिक मेन सेल 8 अक्टूबर 2026 से शुरू होगी और इसमें स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, टीवी, और होम एंड किचन, अप्लायंसेज और रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़े प्रोडक्ट्स पर आपको अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा.
माना जा रहा है कि कुछ प्रोडक्ट्स पर तो आपको 80 फीसदी तक का भी डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाए. चलिए जानते हैं किन प्रोडक्ट्स पर आपको बड़ा डिस्काउंट मिल सकता है. 

गैजेट्स पर बंपर छूट

अमेजन की इस सेल में आपको अच्छा-खासा डिस्काउंट देखने के लिए मिल सकता है. माना जा रहा है कि इस सेल में आपको गैजेट्स और इलेक्ट्रॉनिक सामानों लगभग 80 फीसदी तक की भी छूट मिल सकती है. अगर आप स्मार्टवॉच, वायरलेस ईयरबड्स, टैबलेट या फिर किसी स्मार्टफोन को लेने के बारे में सोच रहे हैं तो निश्तितौर पर इस सेल में एक किफायती डील क्रैक कर सकते हैं. लिमिटेड पीरियड अर्ली डील्स और बंपर डिस्काउंट्स के जरिए आप इस भारी छूट का फायदा उठा सकते हैं. केवल छोटे गैजेट्स ही नहीं बल्कि, कई बड़े प्रोडक्ट्स पर भी आप इस डील को ले सकते हैं. 

स्मार्टफोन और लैपटॉप पर भी तगड़ा डिस्काउंट 

जानकारी के मुताबिक कई टॉप ब्रांड्स पर भी आपको काफी भारी डिस्कउंट देखने के लिए मिल सकता है. वनप्लस, ऐपल, सैमसंग के साथ ही साथ IQ जैसे कई ब्रांड्स के स्मार्टफोन पर आपको अच्छा डिस्काउंट मिल सकता है. कंपनी ने खुलासा किया है कि इस सेल के दौरान लेटेस्ट और फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स पर शानदार डील्स मिलेंगी. डील ज्यादा बेहतरीन और किफायती इसलिए भी हो सकती है क्योंकि इसमें आपको एक्सचेंज बोनस और कई अलग-अलग डिस्काउंट भी दिए जा सकते हैं.

Tags: Amazon Great Indian Festival Sale
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