Amazon Great Indian Festival Sale 2026 में iPhone 16 पर बंपर छूट! ₹20 हजार तक मिल सकता है सस्ता, इन स्मार्टफोन्स पर भी जबरदस्त डिस्काउंट

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Discount on iPhone 16: फेस्टिव सीजन में ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों के लिए Amazon की Great Indian Festival Sale काफी खास होती है. इस सेल में लोग जमकर शॉपिंग इसलिए करते हैं क्योंकि, इसमें आपको अच्छे-खासे डिस्काउंट और आकर्षक ऑफर्स देखने के लिए मिलते हैं. खासतौर पर प्रीमियम स्मार्टफोन खरीदने की तैयारी कर रहे ग्राहकों की नजर Apple, Samsung के साथ ही साथ अन्य बड़े-बड़े ब्रांड्स पर भी है.
खास बात यह है कि सेल में iPhone 16 पर करीब 20 हजार तक की बचत का मौका मिल सकता है, हालांकि बचत बैंक ऑफर, एक्सचेंज वैल्यू और डील के आधार पर अलग-अलग हो सकती है. दरअसल, यह डिस्काउंट कई बैंक ऑफर्स को मिलाकर ग्राहकों को मिलती है. चलिए जानते हैं इस डील को कैसे क्रैक करें.
iPhone 16 पर 20 हजार तक का डिस्काउंट
जानकारी के मुताबिक iPhone 16 पर आपको 20000 रुपये तक का आकर्षक डिस्काउंट भी देखने के लिए मिल सकता है. दरअसल, iPhone 16 की मौजूदा कीमत कई जगहों पर 89,999 रुपे बताई जा रही है. लेकिन, माना जा रहा है कि इस फोन को सेल में लेने से आपको करीब 20 हजार का डिस्काउंट मिल सकता है, जिसके बाद आपको यह फोन 70000 रपये से भी कम कीमत में देखने के लिए मिल सकता है. हालांकि, यह फोन की संभावित कीमत है और आखिरी कीमत सेल के दौरान ही पता लग पाएगी. इसकी सटीक जानकारी आपको सेल में ही मिल पाएगी.
इन स्मार्टफोन्स पर भी मिल सकती है भारी छूट
माना जा रहा है कि कुछ अन्य स्मार्टफोन्स पर भी आपको अच्छी और आकर्षक डील देखने के लिए मिल सकती है. अगर आप न को लेना चाहते हैं तो ऐसे में इसकी लिस्टेड कीमत 99,999 रुपये है और Amazon Great Indian Festival Sale में इसकी इफेक्टिव कीमत ₹85,000 से कम हो सकती है. हालांकि, यह पक्की कीमत नहीं है. वहीं, OnePlus 15 की लिस्टेड कीमत 85,999 रुपये है और इसे 80,000 से कम में सेल में लाया जा सकता है. वहीं 61,999 रुपये वाला OnePlus 15R 55,000 से कम और 57,999 वाला OnePlus 13s 50,000 रुपये से भी कम में मिल सकता है.