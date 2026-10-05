Amazon Great Indian Festival 2026: कब शुरू होगी सेल? क्या होंगे ऑफर्स, कितनी किफायती मिलेगी क्रेडिट कार्ड पर डील, जानें सबकुछ

Amazon Great Indian Festival 2026: फेस्टिव सीजन और बड़ी ऑनलाइन सेल के दौरान अमेजन और फ्लिपकार्ट पर स्मार्टफोन, टीवी, लैपटॉप, ईयरबड्स, स्मार्टवॉच और अन्य कई सामान पर आकर्षक डिस्काउंट देखने को मिलते हैं. यही वजह है कि जब कोई महंगा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खरीदने की तैयारी करता है, तो उसके सामने सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि अमेजन से खरीदना फायदेमंद रहेगा या फ्लिपकार्ट से? अगर आप भी इस सवाल को लेकर कंफ्यूज हैं तो ऐसे में आप इस लेख को जरूर पढ़ें.

ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान सिर्फ किसी प्रोडक्ट पर दिखाई जा रही छूट को देखकर खरीदारी करना हमेशा सही फैसला नहीं होता कई बार एक वेबसाइट पर प्रोडक्ट की कीमत कम दिखाई देती है, लेकिन दूसरी वेबसाइट पर बैंक ऑफर, कूपन, एक्सचेंज बोनस या अतिरिक्त कैशबैक जोड़ने के बाद वही सामान और सस्ता पड़ सकता है. चलिए आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं.

कब शुरु होगी डील और क्या हैं ऑफर्स?

अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल 2026 की शुरुआत 8 अक्टूबर 2026 से होने वाली है. Amazon Great Indian Festival सेल 2026 में आपको कई जबरदस्त डिस्काउंट मिलने वाले हैं. यहां आपको लैपटॉप पर 40 फीसदी मिलने के साथ ही स्मार्टफोन्स पर 40 प्रतिशत का डिस्काउंट मिल रहा है. इसके साथ ही हेडफोन्स, स्मार्टवॉच और ऑडियो सिस्टम पर 70 प्रतिशत तक का डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा. इसके साथ ही कैमरा और वीडियो गेम्स के साथ ही प्रिंटर पर आपको 50 प्रतिशत तक का डिस्काउंट मिलेगा. अगर आप TV लेना चाहते हैं तो इसपर आपको 65% तक की छूट मिलेगी.

क्रेडिट कार्ड पर क्या होंगे ऑफर्स?