Amazon Sale 2025 Date : iPhone से लेकर Samsung Fold तक भारी लूट! अमेजन की सेल में ऐसे लपकें बेस्ट स्मार्टफोन्स डील्स

Amazon Great Indian Festival Sale 2025 : भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन शॉपिंग उत्सवों में से एक, Amazon Great Indian Festival Sale 2025, इस साल 23 सितंबर से शुरू हो रही है. हर साल की तरह इस बार भी कस्टमरों को बेहतरीन छूट और ऑफर्स मिलने वाले हैं, खासकर स्मार्टफोन, लैपटॉप, और इलेक्ट्रॉनिक्स पर. चाहे आप नया फोन लेने की सोच रहे हों या फिर होम अप्लायंसेज की तलाश में हों, ये सेल आपके लिए सुनहरा मौका साबित हो सकती है.

Prime मेंबर्स को मिलेगा पहले खरीदारी का मौका

Amazon Prime कस्टमरों को हमेशा की तरह इस बार भी स्पेशल फायदा मिलेगा. सेल की शुरुआत सभी ग्राहकों के लिए 23 सितंबर से होगी, लेकिन प्राइम मेंबर्स को 24 घंटे पहले एक्सक्लूसिव एक्सेस मिलेगा. यानी वे सबसे पहले बेस्ट डील्स को लपक सकते हैं.

स्मार्टफोन्स पर जबरदस्त छूट

इस बार Amazon ने Samsung, Apple, OnePlus, iQOO जैसे ब्रांड्स के स्मार्टफोन्स पर भारी छूट देने का ऐलान किया है.. कुछ फोन्स पर 40% तक की छूट मिलेगी और एक्सचेंज बोनस तथा नो-कॉस्ट EMI का विकल्प भी उपलब्ध रहेगा. Samsung के पॉपुलर मॉडल्स जैसे:

Galaxy S24 Ultra

Galaxy M06 5G

Galaxy A55 5G

Galaxy Z Fold 6

ये सभी भारी छूट के साथ सेल में उपलब्ध होंगे. Amazon का दावा है कि ग्राहक 10,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं.

लैपटॉप्स और इलेक्ट्रॉनिक्स पर 80% तक की छूट

सिर्फ स्मार्टफोन ही नहीं, Amazon इस सेल में HP, Dell, Asus, Boat, Sony जैसी कंपनियों के लैपटॉप्स, हेडफोन्स और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पर भी 80% तक की छूट दे रहा है. अगर आप नया लैपटॉप लेने की सोच रहे हैं, तो ये मौका हाथ से न जाने दें.

होम अप्लायंसेज पर जबरदस्त डील्स

LG, Samsung, Godrej और Haier जैसे भरोसेमंद ब्रांड्स के रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन और स्मार्ट होम गैजेट्स पर भी 65% तक की छूट दी जाएगी. त्योहारी सीजन से पहले घर के लिए कुछ नया लेने का यह बेहतरीन मौका है.

बैंक ऑफर से मिलेगी अतिरिक्त बचत

SBI डेबिट और क्रेडिट कार्डधारकों को 10% का इंस्टैंट डिस्काउंट भी मिलेगा, साथ ही EMI विकल्प भी होंगे. यानी आप अपनी जरूरत की चीजें आराम से किस्तों में खरीद सकते हैं और वो भी बिना ब्याज के.

Flipkart से होगी कड़ी टक्कर

गौरतलब है कि इसी दौरान Flipkart की Big Billion Days Sale भी शुरू होने वाली है, ऐसे में दोनों ई-कॉमर्स दिग्गजों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी. ग्राहकों के लिए ये एक शानदार अवसर है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा के चलते डील्स और भी ज्यादा शानदार हो सकती हैं.

Amazon Great Indian Festival Sale 2025 एक बार फिर शानदार ऑफर्स और छूट के साथ वापस आ रही है. चाहे आप नया स्मार्टफोन लेना चाह रहे हों, लैपटॉप या घर के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स- इस सेल में सब कुछ मिलेगा और वह भी बेस्ट प्राइस पर.