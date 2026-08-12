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Success Story: पिता करते हैं फोटोग्राफी, बेटे की मेहनत ने बदली किस्मत, टॉप कंपनी से मिला 1.5 करोड़ का पैकेज

Aditya Success Story: कर्नाटक के धारवाड़ के आदित्य ने मेहनत और लगन से सफलता की नई मिसाल कायम की. IIIT से पढ़ाई के बाद Amazon में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनकर 1.5 करोड़ का पैकेज हासिल किया.

By: Munna Verma | Published: August 12, 2026 11:30:49 AM IST

Aditya Success Story: फोटोग्राफर पिता का बेटा बना करोड़पति पैकेज वाला इंजीनियर
Aditya Success Story: फोटोग्राफर पिता का बेटा बना करोड़पति पैकेज वाला इंजीनियर


Aditya Success Story: अगर इरादे मजबूत हों और मेहनत में कोई कमी न हो, तो सीमित संसाधन भी सफलता की राह नहीं रोक सकते. कर्नाटक के धारवाड़ के रहने वाले आदित्य ने अपनी मेहनत और लगन से इस बात को सच साबित किया है. एक साधारण परिवार से आने वाले आदित्य को अमेरिका में Amazon में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर करीब 1.5 करोड़ रुपये सालाना पैकेज पर नौकरी मिली है.

आदित्य के पिता पेशे से कैमरामैन/फोटोग्राफर हैं. सीमित आमदनी के बावजूद उन्होंने अपने बेटे की पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी. परिवार की आर्थिक चुनौतियों के बीच आदित्य ने पढ़ाई जारी रखी और टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपनी पहचान बनाने का सपना देखा. उन्होंने IIIT Dharwad से कंप्यूटर साइंस में डिग्री पूरी की. कॉलेज के दौरान उन्होंने सिर्फ किताबी ज्ञान पर निर्भर रहने के बजाय प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जैसे क्षेत्रों में अपनी तकनीकी क्षमता मजबूत की.

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13 लाख की नौकरी छोड़कर अमेरिका का रुख

आदित्य की कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू उनका करियर फैसला है. रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने भारत में करीब 13 लाख रुपये सालाना पैकेज वाली नौकरी हासिल करने के बाद भी अपने बड़े लक्ष्य को प्राथमिकता दी. बेहतर अवसर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम करने की चाह उन्हें अमेरिका ले गई. यह फैसला आसान नहीं रहा होगा, लेकिन उन्होंने अपने कौशल पर भरोसा बनाए रखा. लगातार सीखने, इंटरव्यू की तैयारी और तकनीकी क्षमताओं को बेहतर बनाने के प्रयासों के बाद उन्हें Amazon में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में अवसर मिला.

Amazon में 1.5 करोड़ का पैकेज क्यों खास है?

अमेरिका में Amazon जैसी बड़ी टेक कंपनी में नौकरी मिलना अपने आप में बड़ी उपलब्धि है. करीब 1.5 करोड़ रुपये का सालाना पैकेज इस सफलता को और खास बना देता है. हालांकि विदेशी कंपनियों के पैकेज में बेस सैलरी के अलावा स्टॉक, बोनस और अन्य कंपोनेंट भी शामिल हो सकते हैं, इसलिए इसे भारतीय वेतन से सीधे तुलना करना सही नहीं होगा.

युवाओं के लिए क्या है आदित्य की कहानी का संदेश?

आदित्य की सफलता सिर्फ एक बड़ी नौकरी पाने की कहानी नहीं है. यह बताती है कि लगातार सीखने, सही दिशा में मेहनत करने और अवसरों का फायदा उठाने से साधारण पृष्ठभूमि से आने वाला युवा भी वैश्विक मंच तक पहुंच सकता है. उनकी कहानी उन छात्रों के लिए खास तौर पर प्रेरणादायक है जो सीमित संसाधनों के बावजूद टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं. सफलता का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन सही लक्ष्य और निरंतर प्रयास मंजिल तक पहुंचने का रास्ता जरूर बना सकते हैं.

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Tags: AmazonIIITSuccess story
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