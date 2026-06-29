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Amarnath Yatra 2026: कब शुरु हो रही है अमरनाथ यात्रा? बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए क्या होगा रूट, कैसी होगी सुरक्षा व्यवस्था

इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन, यात्रा परमिट के साथ ही साथ हेल्थ सर्टिफिकेट और अन्य जरूरी नियमों का पालन करना होगा. हालांकि, इस साल भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं द्वारा यात्रा के लिए पंजीकरण कराया जा चुका है.

By: Kunal Mishra | Published: June 29, 2026 12:26:11 PM IST

Amarnath Yatra 2026: कब शुरु हो रही है अमरनाथ यात्रा? बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए क्या होगा रूट, कैसी होगी सुरक्षा व्यवस्था


Amarnath yatra 2026: इस साल यानि 2026 में बाबा अमरनाथ यात्रा पर जाने के लिए भक्त काफी समय से इंतजार कर रहे हैं. लेकिन, अब श्रद्धालुओं का इंतजार खत्म हो रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बाबा बर्फानी की यात्रा जुलाई यानि अगले महीने शुरु होने जा रही है. बर्फ से प्राकृतिक रूप से बनने वाले शिवलिंग के दर्शन के लिए लोग महीनों पहले से तैयारी करना शुरु कर देते हैं. इस यात्रा को करने करना अब पहले की तुलना में थोड़ा आसान कर दिया गया है. अगर आप इस साल भी अमरनाथ यात्रा पर जाना चाहते हैं तो अभी से इस पावन यात्रा की तैयारी करना शुरु कर दें.

इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन, यात्रा परमिट के साथ ही साथ हेल्थ सर्टिफिकेट और अन्य जरूरी नियमों का पालन करना होगा. हालांकि, इस साल भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं द्वारा यात्रा के लिए पंजीकरण कराया जा चुका है. 

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क्या होगा अमरनाथ यात्रा का रूट? 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरनाथजी श्राइन बोर्ड द्वारा घोषणा की गई है कि अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई 2026 को शुरू होगी. यह यात्रा 28 अगस्त 2026 को समाप्त होगी. अगर आप इस यात्रा को करना चाहते हैं तो ऐसे में सबसे पहले जम्मू या श्रीनगर पहुंचना होगा. इसके लिए आप हवाई मार्ग से यात्रा कर सकते हैं. जम्मू और श्रीनगर दोनों जगहों के लिए फ्लाइट्स रहती हैं. इसके अलावा आप ट्रेन से जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पहुंचकर भी अपनी यात्रा तक जा सकते हैं. आप चाहें तो सड़क मार्ग से भी जम्मू या श्रीनगर तक पहुंच सकते हैं. यात्रा के लिए आपको पहलगाम मार्ग तक पहुंचना होगा. इसके बाद यात्रा का आरंभ होगा. यह रूट बालटाल मार्ग से होता हुआ बाबा बर्फानी तक पहुंचेगा. 

सुरक्षा के लिए क्या हैं इंतजाम? 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बाबा अमरनाथ यात्रा 2026 के लिए भी काफी कड़े इंतजाम किए गए हैं. पार्किंग से लेकर यात्रा में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन की ओर से काफी तैयारियां की गई हैं. प्रशासन और अधिकारियों द्वारा बालटाल में सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई है. पहलगाम प्रशासन द्वारा ट्रैफिक प्रबंधन को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं ताकि पर्यटकों की किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े. 

क्या होगा हेल्पलाइन नंबर? 

अगर आप अमरनाथ यात्रा पर जा रहे हैं तो ऐसे में कुछ हेल्पलाइन नंबरों के बारे में भी जानकारी रहनी चाहिए. कुछ मामलों में इन नंबरों की जरूरत पड़ सकती है. अगर आप किसी समस्या में फंसे हैं तो ऐसे में NDRF की हेल्पलाइन नंबर 011-23438252 253 पर कॉल कर सकते हैं या फिर Kashmir Divisional Helpline  0194-2496240 और Shrine Board Helpline 0194-2313149 पर भी कॉल करके मदद की मांग कर सकते हैं. इसके अलावा भी आप स्थानीय मदद ले सकते हैं. 

स्वास्थ्य का भी रखा जाएगा ध्यान

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्वास्थ्य का भी पूरी तरह से ध्यान रखा जाएगा. अमरनाथ यात्रा के रूट में श्रद्धालुओं के लिए 55 मेडिकल स्टेशन बनाए जाएंगे. अमरनाथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए यात्रा मार्ग पर इन मेडिकल स्टेशनों में 290 बेड वाले छह अस्पताल बनाए जा रहे हैं. इन मेडिकल स्टेशनों पर डॉक्टर और पैरामेडिकल कर्मी तैनात किए जाएंगे. इसके साथ ही साथ ऑक्सीजन बूथ, मोबाइल यूनिट्स और आपातकालीन चिकित्सा सुविधाएं भी उपलब्ध रहेंगी.

Tags: Amarnath Yatra 2026
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