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कौन हैं अमन सेंगर और सुलेह आसिफ, जो देखते-देखते बन गए अरबपति, क्या है पाकिस्तान से खास संबंध

Aman Sanger and Sualeh Asif: अमन सांगर और सुलेह आसिफ AI सेक्टर में सबसे कम उम्र के सेल्फ-मेड अरबपतियों में शामिल हो गए.

By: JP Yadav | Published: June 17, 2026 6:26:21 PM IST

कौन हैं अमन सेंगर और सुलेह आसिफ, जो देखते-देखते बन गए अरबपति, क्या है पाकिस्तान से खास संबंध
कौन हैं अमन सेंगर और सुलेह आसिफ, जो देखते-देखते बन गए अरबपति, क्या है पाकिस्तान से खास संबंध


Aman Sanger and Sualeh Asif: जाने-माने टेक एक्सपर्ट अमन सांगर और पाकिस्तान में जन्मे सुलेह आसिफ अब अरबपति बन गए हैं. खबरों के मुताबिक, एलन मस्क के $60 बिलियन में Cursor को खरीदने के बाद भारतीय मूल के अमन और पाकिस्तान के आसिफ को $2.7-2.7 बिलियन मिलेंगे. एलन मस्क की SpaceX ने Cursor बनाने वाली कंपनी को $60 बिलियन में खरीद लिया है.  इस खरीद ने दो टेक एक्सपर्ट्स अमन सांगर और सुलेह आसिफ़ को अरबपति बना दिया है. 25 साल के अमन भारतीय परिवार से हैं और 26 वर्षीय के आसिफ़ पाकिस्तान के रहने वाले हैं. उनका जन्म कराची में हुआ है.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अमन सांगर और सुलेह आसिफ दोनों की Anysphere में लगभग 4.5 प्रतिशत हिस्सेदारी है. फोर्ब्स के मुताबिक, SpaceX के साथ इस डील से अमन और आसिफ़ दोनों को $2.7 बिलियन मिलेंगे, जाहिर है कि दोनों ही युवक देखते-देखते अरबपति बन जाएंगे. यहां पर यह बता दें कि  Cursor की शुरुआत अमन और आसिफ के अलावा दो अन्य टेक एक्सपर्ट्स माइकल ट्रूएल और अरविड लुनमार्क ने की थी. माइकल और अरविड को भी $2.7-2.7 बिलियन मिलने की उम्मीद है. इसमें ट्विस्ट यह है कि Cursor की खरीद पूरी तरह से स्टॉक डील थी. इसका मतलब यह है कि अमन और बाकी लोगों को उनके $2.7 बिलियन SpaceX के शेयरों के रूप में मिलेंगे ना कि नकद के रूप में. अमन सांगर और सुलेह आसिफ ‘एनीस्फेयर’ (Anysphere) के को-फाउंडर हैं. यह कंपनी ‘कर्सर’ (Cursor) बनाती है, जो एक AI-नेटिव कोड एडिटर है और इसने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की दुनिया को पूरी तरह बदल दिया है

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अमन सांगर: Google समेत कई कंपनियों में कर चुके हैं काम

अमन सांगर ‘एनीस्फेयर’ के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर (COO) हैं. भारतीय मूल के एंटरप्रेन्योर सांगर का जन्म न्यूयॉर्क में हुआ. उन्होंने 14 साल की उम्र में कोडिंग शुरू की और MIT से कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की. ‘Cursor’ शुरू करने से पहले उन्होंने Google, Bridgewater Associates और You.com में इंटर्नशिप करके अलग-अलग तरह का टेक्निकल अनुभव हासिल किया. इसके बाद एक AI कंसल्टेंसी भी चलाई. ‘एनीस्फेयर’ की जबरदस्त ग्रोथ में अमन सांगर की अहम भूमिका रही है. वो प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी, डिस्ट्रीब्यूशन और कम्युनिटी बनाने का काम देखते हैं. उनका काम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की क्षमता में आने वाली रुकावटों (bottlenecks) को दूर करके जनरल AI की तरक्की को तेज़ करने पर केंद्रित है.

सुलेह आसिफ: एल्गोरिदम हासिल है महारत

सुलेह आसिफ ‘एनीस्फेयर’ के चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर (CPO) हैं. मूल रूप से पाकिस्तान के कराची के रहने वाले आसिफ गणित में बहुत होनहार  हैं. उन्होंने लगातार तीन साल (2016–2018) इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड (IMO) में अपने देश का प्रतिनिधित्व किया और ब्रॉन्ज़ मेडल जीता. उन्होंने स्कॉलरशिप पर MIT में पढ़ाई की, जहां एल्गोरिदम में उनकी महारत और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का अनुभव ‘Cursor’ की टेक्निकल नींव का मुख्य आधार बना. आसिफ ‘कर्सर’ के प्रोडक्ट विज़न और यूज़र एक्सपीरियंस को लीड करते हैं. उन्होंने इसे MIT में शुरुआती रिसर्च प्रोजेक्ट से बदलकर एक ऐसे प्लेटफ़ॉर्म में बदल दिया है, जिसका इस्तेमाल Nvidia और Uber जैसी कंपनियों में लाखों डेवलपर्स करते हैं. वर्ष 2026 की शुरुआत तक ‘एनीस्फेयर’ की वैल्यूएशन तेज़ी से बढ़कर अरबों डॉलर तक पहुंच गई और SpaceX और xAI जैसी कंपनियों से इसे खरीदने में दिलचस्पी की खबरें आईं.  

Tags: Aman Sanger
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