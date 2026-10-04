Airtel Family Pack Recharge: एक ही रिचार्ज में पति-पत्नी दोनों चलाएं SIM, Airtel के फैमिली प्लान में मिलेगा अनलिमिटेड कॉल और भी बहुत कुछ, जानें डिटेल

Airtel Family Pack Recharge: अगर घर में पति-पत्नी दोनों एयरटेल की SIM इस्तेमाल करते हैं तो हर महीने दोनों नंबरों पर अलग-अलग रिचार्ज कराने से मोबाइल खर्च बढ़ सकता है. अगर आप एयरटेल की ही सिम का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे में आपके लिए एक अच्छी खबर है. इस लख को पूरा पढ़ना आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है. खासकर तब जब दोनों लोगों को रोजाना इंटरनेट, अनलिमिटेड कॉलिंग और SMS के साथ-साथ OTT प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल करना हो.

ऐसे में अलग-अलग मोबाइल नंबरों के लिए दो रिचार्ज कराने के बजाय Airtel Family Plan एक ऐसा विकल्प हो सकता है, जिसमें एक ही पोस्टपेड बिल के तहत एक से ज्यादा मोबाइल नंबर को जोड़ा जा सकता है. चलिए विस्तार से जानते हैं प्लान के डिटेल के बारे में.

मात्र 699 रुपये में पाएं अनलिमिटेड प्लान

अगर आप पति-पत्नी हैं और एयरटेल का अनलिमिटेड प्लान लेना चाहते हैं तो ऐसे में आप मात्र 699 रुपये में इस प्लान को ले सकते हैं. इसके तहत आप अलग-अलग फोन में दो सिम चला सकते हैं. लेकिन, आपको दोनों पर अलग-अलग रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं होगी. आपको दोनों नंबरों को पोस्टपेड कराना होगा, जिसके बाद हर महीने 699 रुपये का पोस्टपेड प्लान का रिचार्ज कराना होगा. यह प्लान मियां-बीवी के लिए एक दमदार और बेस्ट ऑप्शन हो सकता है. अगर आप किसी और कंपनी की सिम चला रहे हैं तो भी एयरटेल में पोर्ट कराकर इसका लाभ उठा सकते हैं.

फैमिली पैक में मिलेंगे जबरदस्त फायदे