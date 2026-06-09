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Air India No Meals Ticket: हवाई यात्रियों के लिए खुशखबरी! No Meals टिकट से सस्ता हो सकता सफर, जानें क्या है नया प्लान?

Air India No Meals Ticket: एयर इंडिया घरेलू उड़ानों में ‘नो मील्स’ टिकट ऑप्शन शुरू करने पर विचार कर रही है. इस कैटेगरी को चुनने वाले यात्रियों को कम किराए पर यात्रा का मौका मिल सकता है.

By: Sanskriti Jaipuria | Published: June 9, 2026 9:12:42 AM IST

Air India No Meals Ticket: हवाई यात्रियों के लिए खुशखबरी! No Meals टिकट से सस्ता हो सकता सफर, जानें क्या है नया प्लान?


Air India No Meals Ticket: देश की बड़ी एयरलाइन एयर इंडिया घरेलू यात्रियों के लिए एक नई सुविधा शुरू करने पर विचार कर रही है. इस प्रस्ताव के तहत यात्रियों को टिकट बुक करते समय ये चुनने का ऑप्शन मिल सकता है कि वे उड़ान के दौरान मिलने वाले भोजन का लाभ लेना चाहते हैं या नहीं. जो यात्री भोजन सेवा नहीं लेना चाहेंगे, उन्हें अपेक्षाकृत कम किराए पर टिकट उपलब्ध कराया जा सकता है. कंपनी का मानना है कि इससे उन लोगों को फायदा होगा जो केवल कम लागत में यात्रा करना चाहते हैं और उड़ान के दौरान भोजन की जरूरत महसूस नहीं करते.

 ‘नो मील्स’ कैटेगरी कैसे करेगी काम?

हाल की योजना के अनुसार, टिकट बुकिंग के समय यात्रियों को एक अलग ‘नो मील्स’ ऑप्शन दिखाई दे सकता है. इस कैटेगरी का चयन करने वाले यात्रियों को विमान में भोजन या स्नैक्स की सुविधा नहीं मिलेगी, लेकिन इसके बदले उन्हें टिकट की कीमत में कुछ राहत मिल सकती है. एयर इंडिया पहले से ही विभिन्न किराया श्रेणियों की पेशकश करती है और ये नई कैटेगरी उन यात्रियों को ध्यान में रखकर तैयार की जा रही है जो कम खर्च में यात्रा करना चाहते हैं.

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 पहले चुनिंदा रूट्स पर हो सकता है ट्रायल

एयरलाइन इस सुविधा को एक साथ सभी घरेलू उड़ानों में लागू करने के बजाय सीमित स्तर पर शुरू कर सकती है. शुरुआती चरण में इसे कुछ छोटे घरेलू रूट्स पर परीक्षण के तौर पर लागू किए जाने की संभावना है. कंपनी यात्रियों की प्रतिक्रिया और मांग का आकलन करने के बाद ही इस सेवा के विस्तार पर फैसला लेगी.

यदि यात्रियों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलती है तो ‘नो मील्स’ ऑप्शन को ज्यादा रूट्स तक बढ़ाया जा सकता है. वहीं, अपेक्षित प्रतिक्रिया नहीं मिलने की स्थिति में इसे सीमित दायरे में रखा जा सकता है या फिर बंद भी किया जा सकता है.

 अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में फिलहाल नहीं होगा बदलाव

फिलहाल ये प्रस्ताव केवल घरेलू उड़ानों तक ही सीमित माना जा रहा है. अंतरराष्ट्रीय सेवाओं में ऐसी किसी व्यवस्था को लागू करने की योजना नहीं है. वर्तमान में एयर इंडिया अपनी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों तरह की उड़ानों में यात्रियों को भोजन और स्नैक्स की सुविधा उपलब्ध कराती है. ऐसे में यदि ये नई योजना लागू होती है, तो ये घरेलू यात्रियों के लिए किराए में बचत का एक नया विकल्प बन सकती है.

 यात्रियों को क्या होगा फायदा?

एयरलाइन उद्योग में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच ये कदम यात्रियों को ज्यादा ऑप्शन देने की दिशा में जरूरी माना जा रहा है. जो लोग छोटी दूरी की उड़ानों में भोजन को प्राथमिकता नहीं देते, वे कम किराए का लाभ उठा सकेंगे. वहीं, भोजन सुविधा चाहने वाले यात्री पहले की तरह नियमित टिकट श्रेणी का चयन कर सकेंगे.

Tags: Air IndiaAir India flight newsAir India No Meals Ticket
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