अहमदाबाद विमान दुर्घटना की खबर सुनकर सन्न रह गए गौतम अडानी, दिग्गज कारोबारी ने पोस्ट कर जताया दुख

Ahmedabad Plane Crash : गुजरात के अहमदाबाद में गुरुवार को एक बड़ा विमान हादसा हुआ। यात्रियों को लेकर जा रहा एयर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसा अहमदाबाद में टेकऑफ के दौरान हुआ। बताया जा रहा है कि फ्लाइट का पिछला हिस्सा पेड़ से टकरा गया। विमान अहमदाबाद से लंदन जा रहा था। अब सोशल मीडिया पर लगातार इस विमान के फोटोज और वीडियो शेयर हो रहे हैं।

विमान का एक ऐसा वीडियो शेयर हुआ है जिसको देखते ही दिल दहल उठेगा। आप इस फोटो में देख सकते हैं की इस फोटो में कैसे विमान के बिल्डिंग के अंदर घुस गया है। इस हादसे को लेकर देश के दिग्गज कारोबारी गौतम अडानी ने अहमदाबाद प्लेन क्रैश को लेकर संवेदना जाहिर की है। उन्होंने एक्स पर इसको लेकर एक पोस्ट भी शेयर किया है।

एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए गौतम अडानी ने लिखा कि, हम एयर इंडिया फ्लाइट 171 की त्रासदी से स्तब्ध और बहुत दुखी हैं। हमारी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं, जिन्होंने अकल्पनीय क्षति झेली है। हम सभी अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और ज़मीन पर मौजूद परिवारों को पूरा समर्थन दे रहे हैं।

We are shocked and deeply saddened by the tragedy of Air India Flight 171. Our hearts go out to the families who have suffered an unimaginable loss. We are working closely with all authorities and extending full support to the families on the ground. 🙏🏽

— Gautam Adani (@gautam_adani) June 12, 2025