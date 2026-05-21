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AI की वजह से जाएगी 7000 कर्मचारियों की नौकरी! इस बैंक ने लिया बड़ा फैसला; बैंकिंग सेक्टर में बढ़ी चिंता

Standard Chartered Bank News: बैंक के CEO ने कहा कि यह फैसला सिर्फ खर्च कम करने के लिए नहीं लिया जा रहा, बल्कि यह एक बड़े तकनीकी बदलाव का हिस्सा है.

By: Shubahm Srivastava | Published: May 21, 2026 9:04:08 PM IST

AI की वजह से जाएगी 7000 कर्मचारियों की नौकरी!
AI की वजह से जाएगी 7000 कर्मचारियों की नौकरी!


Layoffs at the Bank: स्टैंडर्ड चार्टर्ड (Standard Chartered) अगले कुछ वर्षों में बड़े स्तर पर कर्मचारियों की संख्या घटाने की तैयारी कर रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, बैंक 2030 तक 7,000 से अधिक नौकरियां खत्म कर सकता है. इसका मुख्य कारण बैंकिंग सिस्टम में तेजी से बढ़ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और ऑटोमेशन का इस्तेमाल है. बैंक अब दक्षता बढ़ाने और मुनाफा मजबूत करने के लिए टेक्नोलॉजी आधारित मॉडल पर ज्यादा फोकस कर रहा है.

15% पद कम करने का लक्ष्य

रिपोर्ट्स के अनुसार, लंदन मुख्यालय वाला यह बैंक अपने कॉरपोरेट विभागों में लगभग 15% पदों को कम करने की योजना बना रहा है. अनुमान है कि इसका असर करीब 52,000 कर्मचारियों वाले कॉरपोरेट डिविजन पर पड़ेगा, जिनमें से 7,000 से अधिक नौकरियां प्रभावित हो सकती हैं. फिलहाल बैंक में दुनियाभर में लगभग 82,000 कर्मचारी काम करते हैं.

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CEO बोले- केवल लागत कटौती नहीं

बैंक के CEO Bill Winters ने कहा कि यह फैसला सिर्फ खर्च कम करने के लिए नहीं लिया जा रहा, बल्कि यह एक बड़े तकनीकी बदलाव का हिस्सा है. उन्होंने बताया कि जो कर्मचारी नई स्किल सीखना चाहते हैं, उन्हें रीस्किलिंग और नए रोल्स में शिफ्ट होने का मौका दिया जाएगा. बैंक कुछ कर्मचारियों को नई तकनीक और डिजिटल सिस्टम के अनुसार ट्रेनिंग भी देगा.

AI और ऑटोमेशन से बदलेगा बैंकिंग मॉडल

बैंक अब AI और ऑटोमेशन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करेगा. विंटर्स के अनुसार, कई जगहों पर कम-मूल्य वाली मानव श्रम शक्ति की जगह निवेश और टेक्नोलॉजी ले रही है. इस बदलाव का सबसे ज्यादा असर चेन्नई, बेंगलुरु, कुआलालंपुर और वारसॉ जैसे शहरों में मौजूद बैक-ऑफिस ऑपरेशंस पर पड़ सकता है. बैंक का मानना है कि इससे काम की गति और लाभ दोनों बढ़ेंगे.

ग्लोबल बैंकिंग इंडस्ट्री में बढ़ रहा AI ट्रेंड

यह बदलाव केवल एक बैंक तक सीमित नहीं है. Mizuho Financial Group भी पहले ही अगले 10 वर्षों में 5,000 नौकरियां कम करने की योजना घोषित कर चुका है. दुनिया भर के बड़े बैंक अब AI टूल्स और ऑटोमेशन का सहारा लेकर खुद को ज्यादा प्रतिस्पर्धी और लाभदायक बनाने में जुटे हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में बैंकिंग सेक्टर में नौकरियों का स्वरूप तेजी से बदल सकता है.

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Tags: CEO Bill Winters StatementLayoffs at the BankPersonal Finance NewsPreparing for LayoffsStandard Chartered Bank
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