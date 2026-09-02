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25 साल की उम्र में 5696766798000 रुपये की डील! MIT के आइडिया से SpaceX तक पहुंचे, ऐसे बदली जिंदगी की कहानी

AI Aman Sanger Success Story: कभी MIT में AI के प्रयोग करने वाले अमन सांगर आज महज 25 साल में चर्चित युवा उद्यमी हैं. उनकी Anysphere को SpaceX ने करीब 5.7 लाख करोड़ में खरीदा.

By: Munna Verma | Last Updated: September 2, 2026 12:55:00 PM IST

AI Aman Sanger Success Story: 25 साल की उम्र में करोड़ों नहीं, अरबों का खेल!
AI Aman Sanger Success Story: 25 साल की उम्र में करोड़ों नहीं, अरबों का खेल!


Aman Sanger Success Story: कुछ साल पहले तक अमन सांगर एक युवा MIT छात्र थे, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी के नए प्रयोगों पर काम कर रहे थे. आज 25 साल की उम्र में भारतीय मूल के अमन सांगर दुनिया के सबसे चर्चित युवा AI Entrepreneurs में शामिल हैं. उनकी कंपनी Anysphere, जो लोकप्रिय AI Coding Platform Cursor की पैरेंट कंपनी है. इस कंपनी को Elon Musk की SpaceX ने लगभग 5696766798000 रुपये के All-Stock Deal में अधिग्रहित किया है.

इस सौदे के बाद सांगर और उनके तीन को-फाउंडर Michael Truell, Sualeh Asif और Arvid Lunnemark टेक्नोलॉजी की दुनिया के सबसे कम उम्र के अरबपतियों में गिने जा रहे हैं. Forbes के अनुसार, डील के बाद प्रत्येक Founder की SpaceX Shares की अनुमानित वैल्यू करीब 227882400000 रुपये थी.

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कौन हैं Aman Sanger?

अमन सांगर Anysphere के को-फाउंडर हैं. उन्होंने MIT में पढ़ाई के दौरान अपने तीन साथियों के साथ मिलकर उस आइडिया पर काम शुरू किया, जो आगे चलकर Cursor के रूप में सामने आया. Anysphere की शुरुआत 2022 में हुई थी. कंपनी का लक्ष्य केवल एक सामान्य AI Chatbot बनाना नहीं था, बल्कि AI को सीधे Coding Environment का हिस्सा बनाना था. यही सोच Cursor की पहचान बनी.

Cursor ऐसा AI Coding Tool है, जो Developers को Code लिखने, Edit करने, Bugs पहचानने औरनेचुरल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन के आधार पर Programming Tasks पूरा करने में मदद करता है. कंपनी के तेजी से बढ़ते इस्तेमाल ने इसे AI Software Development की दुनिया में प्रमुख नाम बना दिया.

MIT के आइडिया ने कैसे बदली Coding की दुनिया?

सांगर और उनके Co-founders ने शुरुआत में AI के अलग-अलग उपयोगों पर प्रयोग किए. बाद में उनका ध्यान सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पर गया. उनका विचार था कि Programmers को Coding के दौरान अलग AI Chatbot पर जाने की जरूरत क्यों हो? AI को सीधे Code Editor में ही क्यों न शामिल किया जाए? इसी सोच से Cursor विकसित हुआ. पारंपरिक कोडिंग असिस्टेंट जहां अक्सर छोटे Code Suggestions देते हैं, वहीं Cursor बड़े Codebase के साथ काम करने और Complex Programming Tasks में सहायता देने के लिए बनाया गया है.

SpaceX और Cursor की साझेदारी से 5697030000000 रुपये तक

स्पेस X ने अधिग्रहण से पहले ही Cursor के साथ काम शुरू कर दिया था. अप्रैल 2026 में दोनों कंपनियों ने कोडिंग और नॉलेज वर्क AI को लेकर पार्टनरशिप की घोषणा की थी. इसके बाद स्पेस X ने Anysphere को 5697030000000 रुपये में खरीदने का फैसला किया. SEC Filing के अनुसार Anysphere SpaceX की Wholly Owned Subsidiary बन गई. यह सौदा एलन मस्क (Elon Musk) के व्यापक AI Strategy का भी हिस्सा माना जा रहा है. Cursor को स्पेस X के AI Ecosystem और xAI के साथ जोड़ने से Developers के लिए इस्तेमाल होने वाली AI Technology को बड़े स्तर पर आगे बढ़ाने की संभावना बनी है.

कितनी है Aman Sanger की Net Worth?

5697030000000.00 की डील ने सांगर की आर्थिक स्थिति को भी पूरी तरह बदल दिया. Forbes की Real-Time Estimate के मुताबिक 30 अगस्त 2026 को उनकी Net Worth करीब 227882400000 रुपये थी.

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एक छोटे आइडिया से अरबों डॉलर की कंपनी तक

अमन सांगर की कहानी केवल एक बड़ी अधिग्रहण की कहानी नहीं है. यह दिखाती है कि सही Technology Problem को पहचानकर उसे बेहतर तरीके से हल करने का विचार कितनी तेजी से दुनिया बदल सकता है. MIT के एक युवा छात्र से AI Startup Founder और फिर SpaceX के AI Ecosystem का हिस्सा बनने तक सांगर का सफर आज की टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में इनोवेशन, रिस्क और एग्जीक्यूशन की ताकत की मिसाल बन चुका है.

Tags: AIAman Sanger Success StorySuccess story
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