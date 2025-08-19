Home > व्यापार > उधर ट्रंप ने लगाया टैरिफ इधर चीन ने भारत को दी बड़ी खुशखबरी, रेयर अर्थ समेत इन पर से हटाया बैन, देख जल गए शहबाज-मुनीर

उधर ट्रंप ने लगाया टैरिफ इधर चीन ने भारत को दी बड़ी खुशखबरी, रेयर अर्थ समेत इन पर से हटाया बैन, देख जल गए शहबाज-मुनीर

Published By: Divyanshi Singh
Published: August 19, 2025 14:44:00 IST

Rare Earth Metals: चीन के विदेश मंत्री वांग यी इस समय भारत के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होने भारत को बड़ी खुशखबरी दी है। चीन ने भारत पर रेयर अर्थ को खोदने वाली मशीनों के निर्यात के साथ-साथ रेयर अर्थ सप्लाई करने पर लगे बैन को हटा लिया है। चीन ने कहा है कि उसने भारत को उर्वरकों, रेयर अर्थ एलिमेंट्स और सुरंग खोदने वाली मशीनों के निर्यात पर लगा प्रतिबंध हटा लिया है।

ईटी की रिपोर्ट के मुताबिक, चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने सोमवार को विदेश मंत्री जयशंकर को भरोसा दिलाया कि चीन ने भारत की तीन प्रमुख मांगों पर काम करना शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक, भारत को कुछ शिपमेंट मिलने भी शुरू हो गए हैं। भारत ने चीन से अपनी नाराज़गी साफ़ तौर पर ज़ाहिर की थी क्योंकि उर्वरकों (खासकर डाइ-अमोनियम फ़ॉस्फ़ेट) पर अचानक प्रतिबंध लगाने से रबी सीज़न की फ़सलें प्रभावित हुई थीं। इसके अलावा चीन ने भारत की बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के लिए ज़रूरी टनल बोरिंग मशीनों की आपूर्ति भी रोक दी थी, जिनमें विदेशी कंपनियों द्वारा चीन में बनी मशीनें भी शामिल थीं।

इन क्षेत्रों को होगा फ़ायदा

ऑटो और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग ने चीन द्वारा दुर्लभ पृथ्वी चुम्बकों और खनिजों पर प्रतिबंध लगाने पर भी चिंता व्यक्त की थी, क्योंकि इससे उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ये प्रतिबंध दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव और सुरक्षा कारणों से लगाए गए थे। हालाँकि, LAC पर सैनिकों की वापसी के बाद, वांग और जयशंकर ने पिछले महीने दो बार मुलाकात की और दोनों देश धीरे-धीरे संबंधों को बेहतर बनाने पर सहमत हुए। इसमें विश्वास बढ़ाना और आर्थिक प्रतिबंधों में ढील देना शामिल है।

क्यों महत्वपूर्ण है ये समझौता

यह समझौता इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस समय अमेरिका ने भारत के प्रति कड़ा रुख अपनाया हुआ है। ट्रम्प प्रशासन ने रूस के साथ भारत के संबंधों की आलोचना की है और 25% अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा शुल्क के साथ कुल 50% टैरिफ लगाया है। दूसरी ओर, अमेरिका ने चीन के प्रति नरम रुख दिखाया है, व्यापार युद्ध संघर्ष विराम को 90 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है और उच्च तकनीक वाले चिप्स के निर्यात पर प्रतिबंध हटा लिया है।

चीन पर पूर्ण निर्भरता

रेयर अर्थ एलिमेंट्स उत्पादक देशों में चीन, भारत, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, अमेरिका, म्यांमार, नाइजीरिया और रूस शामिल हैं, लेकिन इसमें चीन की हिस्सेदारी 90% है। भारत ने 2024 में 2900 मीट्रिक टन रेयर अर्थ एलिमेंट्स का उत्पादन किया। वहीं, इस दौरान चीन का रेयर अर्थ एलिमेंट्स का उत्पादन 2.7 लाख मीट्रिक टन रहा, जबकि अमेरिका ने केवल 45,000 मीट्रिक टनरेयर अर्थ एलिमेंट्स  का उत्पादन किया।

रेयर अर्थ एलिमेंट्स इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं?

अमेरिकन जियोसाइंस इंस्टीट्यूट के अनुसार, रेयर अर्थ एलिमेंट्स  (REE) 17 धात्विक तत्वों का एक समूह है। इनमें आवर्त सारणी के 15 लैंथेनाइड, स्कैंडियम और यिट्रियम शामिल हैं।

रेयर अर्थ एलिमेंट्स 200 से ज़्यादा उत्पादों, खासकर उच्च तकनीक वाले उपभोक्ता उत्पादों, जैसे सेलुलर टेलीफ़ोन, कंप्यूटर हार्ड ड्राइव, इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहन, और फ़्लैट-स्क्रीन मॉनिटर और टेलीविज़न, के आवश्यक घटक हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले, मार्गदर्शन प्रणाली, लेज़र, रडार और सोनार प्रणालियों सहित कुछ रक्षा अनुप्रयोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हैं।

